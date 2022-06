21 giu 2022 12:31

COSA E’ SUCCESSO TRA I FIGLI DI BEARZOT? GRAZIE ALLO SPIRITO DI GRUPPO HANNO VINTO IL MUNDIAL NEL 1982 E ORA SI SONO "DIVISI" PER UN DOCUFILM. ALLA PRESENTAZIONE DE “IL VIAGGIO DEGLI EROI”, DOC DI MANLIO CASTAGNA (PRODOTTO DA ONE MORE PICTURES CON RAICINEMA E RAICOM) MANCAVA MARCO TARDELLI CHE INVECE ERA AL "TAORMINA FILM FEST" PER IL DOCUMENTARIO “ITALIA 1982, UNA STORIA AZZURRA” PRODOTTO DA SIMONA ERCOLANI, IN SALA DALL’11 LUGLIO…