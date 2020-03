23 mar 2020 12:30

COSA SARA’ DEI GIOCHI OLIMPICI? – IL PREMIER GIAPPONESE SHINZO ABE APRE ALL’IPOTESI RINVIO A CAUSA DELLA PANDEMIA - L’IPOTESI PIU’ ACCREDITATA E’ CHE SI SVOLGANO IN OTTOBRE COME NEL ’64 - "SIAMO D'ACCORDO CON IL CIO: LA CANCELLAZIONE DELL'EVENTO NON È CONTEMPLATA" – IL COMITATO OLIMPICO CANADESE CHIEDE LO SLITTAMENTO DI UN ANNO: "NON INVIEREMO ATLETI OLIMPICI A TOKYO"