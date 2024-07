8 lug 2024 18:38

COSA STA SUCCEDENDO IN FERRARI? IL DIRETTORE TECNICO ENRICO CARDILE LASCIA IL CAVALLINO PER ANDARE ALL’ASTON MARTIN - A MARANELLO DA 20 ANNI, ERA RESPONSABILE DELL’AREA TELAIO E AERODINAMICA. IL TEAM PRINCIPAL VASSEUR ASSUME IL RUOLO AD INTERIM - DOPO IL SUCCESSO DI SAINZ A MELBOURNE E QUELLO DI LECLERC A MONTECARLO, LA ROSSA SI È INVOLUTA. GLI AGGIORNAMENTI NON HANNO FUNZIONATO E LE VOCI DI UN PROBABILE ARRIVO IN SQUADRA DI ADRIAN NEWEY, IL GENIO DELL’AERODINAMICA DELLA RED BULL, NON AIUTANO…