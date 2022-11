30 nov 2022 12:31

COSA VUOLE DIRE GRAVINA? “ATTENTI AL LINCIAGGIO DI PIAZZA DELLA JUVE PERCHE’ QUEL TEMA PUO’ RIGUARDARE ANCHE ALTRI” (IL TEMA SAREBBE QUELLO DEL FALSO IN BILANCIO E DELLE PLUSVALENZE) – IL PRESIDENTE DELLA FIGC COMMENTA IL PROCEDIMENTO IN CORSO SULLA JUVENTUS E LA PRESSIONE DI MOLTI TIFOSI NEL PAESE SUI TITOLI VINTI DAI BIANCONERI NEGLI ANNI IN CUI SONO IN CORSO LE INDAGINI – “NON MI PIACE L'IDEA DI SANZIONARE PRIMA CHE SI APRA IL PROCESSO" - VIDEO