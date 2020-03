26 mar 2020 15:47

COSE TURCHE PER BALO: ADDIO BRESCIA, DESTINAZIONE GALATASARAY – CELLINO NON VUOLE RICONFERMARLO. LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO SAREBBE STATA LA DIRETTA INSTAGRAM IN CUI BALOTELLI HA DETTO CHE "PRIMA DI FERMARE IL CAMPIONATO HANNO FATTO TORNARE IN TESTA LA JUVENTUS". PRIMA DELLO STOP SUPERMARIO HA COLLEZIONATO 19 PRESENZE E 9 GOL CON “LE RONDINELLE”...