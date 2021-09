28 set 2021 23:15

COSE TURCHE A SAN SIRO: L’ATLETICO DI SIMEONE RIBALTA IL MILAN 1-2 CON UN RIGORE CONTESTATISSIMO (LA PRENDE DI MANO PRIMA IL GIOCATORE DELL’ATLETICO) E UNA ESPULSIONE DI KESSIE TROPPO SEVERA – NEL MIRINO FINISCE L’ARBITRO TURCO ÇAKIR (LO STESSO ARBITRO DI JUVE-BARÇA, FINALE 2015 DI CHAMPIONS LEAGUE, CON PROTESTE BIANCONERE PER RIGORE NON DATO PER FALLO DI ALVES SU POGBA)… - LA FURIA DI PIOLI CONTRO L'ARBITRO: VIDEO