COSE TURCHE PER VICTOR OSIMHEN - L'ATTACCANTE NIGERIANO, MESSO FUORI ROSA DAL NAPOLI, È A UN PASSO DAL TRASFERIRSI IN TURCHIA - AURELIO DE LAURENTIIS HA ACCETTATO L'OFFERTA DEL GALATASARAY PER IL PRESTITO DEL CENTRAVANTI 25ENNE - UNA SOLUZIONE CHE ACCONTENTA TUTTI: IL NAPOLI SI LIBERA DEL SUO INGAGGIO DA 10 MILIONI E IL CALCIATORE EVITA DI RESTARE FERMO ALMENO FINO A GENNAIO…

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

victor osimhen

Victor Osimhen è a un passo dal trasferirsi in Turchia. Lo farà, molto probabilmente, in prestito al Galatasaray. Il presidente del Napoli, Aurelio del Laurentiis, infatti, ha accettato le condizioni per il trasferimento dell'attaccante nigeriano. Niente Arabia Saudita, dunque, anche in considerazione del fatto che a mezzanotte è fissata la chiusura del mercato della Saudi Pro League. Anche Osimhen, escluso dalla lista per la Serie A, ha dato il suo ok per definire nei dettagli la trattativa. Per chiudere ci sarà tempo sino al 13 settembre, ma ormai il suo addio a Napoli e al Napoli, almeno temporaneo, pare deciso.

DE LAURENTIIS OSIMHEN

Il Galatasaray, complice anche l'infortunio che terrà Mauro Icardi lontano dal campo per almeno un mese, ha accelerato proprio in queste ore i contatti per portare il centravanti nigeriano in Turchia dove il mercato chiuderà tra una decina di giorni.

Nessuna cessione a titolo definitivo, insomma, ma un prestito di qualche mese, un modo anche per il Napoli di liberarsi di quello che al momento è solo un problema vista la chiusura di Conte al reintegro in rosa. E di alleggerirsi di uno stipendio da 10 milioni di euro, che ora peserà sulle casse del Gala. […]