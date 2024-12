COSE TURCHE PER WANDA NARA! ICARDI VUOLE CHE LE FIGLIE RIMANGANO CON LUI IN TURCHIA, WANDA PASSA AL CONTRATTACCO E STUDIA UN PIANO PER NATALE: PORTERÀ I SUOI 3 FIGLI MASCHI A TROVARE IL LORO PAPA' (MAXI LOPEZ) CHE VIVE IN SVIZZERA. LA SCIO’-GIRL FARA' TAPPA A MILANO PER INCONTRARE I SUOI AVVOCATI, PARLARE DEL DIVORZIO CON ICARDI E STUDIARE LA STRATEGIA PER CONVINCERE IL GIUDICE CHE LE DUE FIGLIE AVUTE CON MAURITO (FRANCESCA E ISABELLA) DOVREBBERO VIVERE CON LEI IN ARGENTINA…

Da chimagazine.it

La rottura definitiva tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai ufficiale da tempo, e il divorzio tra l’imprenditrice e il calciatore del Galatasaray si preannuncia pieno di tensioni e colpi di scena. Al centro delle discussioni c’è la residenza delle due figlie della coppia, Francesca e Isabella. Nata in Italia, la piccola famiglia ha trascorso gli ultimi anni a Istanbul, ma ora Wanda desidera che le bambine vivano con lei in Argentina, dove la conduttrice ha nuovi progetti professionali. Dal canto suo, Icardi insiste perché le figlie rimangano in Turchia.

Ma c’è di più. Secondo indiscrezioni, Wanda avrebbe un asso nella manica: Maxi López, il suo ex marito e padre dei suoi tre figli maschi. Il giornalista Gustavo Mendez ha rivelato sui social che Wanda avrebbe organizzato un viaggio strategico in Europa durante il periodo natalizio. «Esclusivo (cosa che avevo già anticipato ma che aggiorno): Wanda Nara porterà i suoi 3 figli maschi in Europa per trascorrere il Natale per la prima volta con suo padre», ha scritto Mendez su Instagram. «Maxi Lopez vive in Svizzera, vicino all'Italia, quindi la conduttrice di "Bake Off" resterà a Milano per incontrare lì i suoi avvocati e parlare del divorzio e le denunce su Mauro Icardi».

Questo piano consentirebbe a Wanda di preparare la sua difesa nei confronti di Icardi, cercando di convincere il giudice che Francesca e Isabella dovrebbero vivere con lei in Argentina. «Sarà dopo il 10 dicembre, dato che quel giorno sarà il suo compleanno», ha aggiunto Mendez, confermando che Wanda è pronta a tutto per proteggere i suoi interessi familiari.

Intanto, il gossip si concentra anche sulla relazione tra Wanda e il giovane rapper argentino L-Gante. Sebbene impegnato con le registrazioni del suo nuovo album, si dice che L-Gante potrebbe unirsi a Wanda in Italia. Maxi López, che mantiene un rapporto sereno con Wanda, si tiene però lontano dai conflitti con Icardi. «Ho un rapporto solo con i miei figli e la mia ex moglie», ha dichiarato in un’intervista, sottolineando come l’antica rivalità con Mauro resti ormai una ferita del passato. La sua presenza, seppur indiretta, potrebbe rivelarsi cruciale nella battaglia legale più discussa dell’anno.

