COSI' E' SE VI PAIRE - "E’ TUTTO MARCIO. VINCERE O PERDERE NON MI INTERESSA, PRENDO 12MILA EURO E VADO A CASA" - DOPO IL KO A MONTECARLO NEL PRIMO TURNO CONTRO THOMPSON, L’ENNESIMA USCITA FOLLE DEL TENNISTA FRANCESE, BENOIT PAIRE: “QUANDO QUELLO CHE DI SOLITO È IL MIGLIOR TORNEO DEL MONDO SEMBRA UN CIMITERO, DOV’È IL DIVERTIMENTO? L’ATMOSFERA È TRISTE, SONO VENUTO SOLO PERCHÉ…" - VIDEO

Federica Cocchi per gazzetta.it

BENOIT PAIRE

Il talento di Benoit Paire è ben noto, peccato che, sempre più spesso, decida di fare notizia per le sue uscite di scena, seguite ormai costantemente da una scia polemica. Questa volta è successo dopo il k.o. al primo turno in singolare a Montecarlo, il numero 15 nelle ultime 17 partite disputate.

Il numero 32 al mondo, che negli ultimi giorni aveva mostrato sui social immagini di allenamento e frasi di rivalsa dopo aver esultato per la sconfitta contro Musetti, stavolta ha perso dal numero 62 Thompson e poi, in conferenza stampa, ha picchiato ancora duro sui tornei senza pubblico e le bolle:

benoit paire

“Della sconfitta non me ne frega niente, come di questa partita. Vivo a due ore di distanza. Gioco il doppio e poi me ne vado. Quando quello che di solito è il miglior torneo del mondo sembra un cimitero, dov’è il divertimento? È vuoto, è un’atmosfera di tristezza che poche volte ho visto”.

CONTRO IL CIRCUITO

E poi, ancora contro il circuito: “È marcio. Vincere o perdere in queste condizioni, non mi interessa . Mi manca la passione. Perdo, tanto meglio, torno a casa. Ho preso 12.000 euro per stare in un bell’hotel e quindi sono venuto, ma non c’è atmosfera, non succede niente”.

benoit paire