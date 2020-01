COSÌ PARLÒ ZLATANHUSTRA – GIANNI MURA E IL RITORNO DI IBRA AL MILAN: “LE SUE AFFERMAZIONI FANNO PENSARE CHE POTREBBE ANCHE ATTACCARE AL MURO QUALCHE COMPAGNO IN SPOGLIATOIO, SE NON CI METTE LO STESSO IMPEGNO A CUI È ABITUATO LUI” - CROSETTI: “TUTTO PRONTO PER L' ESORDIO DI IBRAHIMOVIC: INDOSSERÀ UN PLAID ROSSONERO CON IL NUMERO 21…”

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Tutto pronto per l' esordio di Ibrahimovic: indosserà un plaid rossonero con il numero 21.

Estratto dell’articolo di Gianni Mura per “la Repubblica”

Finalmente arrivò, finalmente parlò Zlatanhustra. E parlò bene: non sono qui per fare la mascotte, mi mancavano l' adrenalina e l' odore dell' erba, a 38 anni non posso essere come a 28, ma posso correre meno e tirare da più lontano, vengo per aiutare a crescere, i fischi mi caricano, arrivo più cattivo di prima, non tutti sanno soffrire.

Queste ultime due affermazioni fanno pensare che potrebbe anche attaccare al muro qualche compagno in spogliatoio, se non ci mette lo stesso impegno che è abituato a metterci lui. Ibrahimovic ha parlato da capo tribù, strana l' assenza alla presentazione del presidente Scaroni e dell' ad Gazidis. Dovrebbe giocare già domani contro la Samp, a San Siro ci saranno più di 60 mila spettatori. È il primo risultato del colpo milanista. Quanto colpo, si vedrà. Certamente, in queste condizioni, un giocatore con la personalità e l' esperienza di Ibrahimovic può fare solo comodo.

