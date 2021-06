COSI’ PARLO’ SCONCERTI IN VERSIONE MAGO OTELMA: "L’ITALIA NON DOVREBBE AVERE PROBLEMI. L’AUSTRIA NON VALE LA NOSTRA NAZIONALE. C’E’ SOLO UN PICCOLO PERICOLO". ECCO QUALE - BELGIO-PORTOGALLO È LUKAKU-RONALDO, I DUE MIGLIORI ATTACCANTI DEL MONDO. E POI LE PREVISIONI SULLA FRANCIA, L’OLANDA, LA DANIMARCA, LA SVEZIA, LA CROAZIA. E SU INGHILTERRA-GERMANIA…

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

Italia-Austria 70% a 30% L' Austria è una buona squadra, ha 21 giocatori che arrivano dal campionato tedesco, sono al centro della scuola più moderna del momento, quella di Rangnick e della Red Bull da cui vengono Klopp, Nagelsmann e Frick.

Sono ordinati in campo e hanno buone individualità, ma non valgono l' Italia. La differenza è netta anche nei tanti modi che ha l' Italia per cercare la porta. L' Austria ha preso due gol dall' Olanda che ha un tipo di gioco simile a quello italiano. Diventerebbe difficile solo dentro una stanchezza improvvisa. C' è un piccolo pericolo sotterraneo: Mancini è al suo primo torneo di questo tipo. In lui vivono due anime, una razionale e una che ama la sorpresa.

Certamente ha già qualche tentazione. Spero la rinvii e dia ragione al Mancini classico, cioè con Verratti e Barella.

Belgio-Portogallo 51 a 49 Giocano i due migliori attaccanti del mondo, Lukaku e Ronaldo, questo apre molto la partita. A me piace più il Portogallo perché ha mezzali in tutti i ruoli, ma spesso gioca comodo. Il Belgio è più frenetico, anche confusionario.

Dipende molto da De Bruyne che sarà però marcato da Renato Sanches, un giocatore alla Mourinho, forza e corsa eccezionali. Manca al Portogallo un centrocampista da ultimo passaggio, sono tutti bravi, nessuno bravissimo.

GIANLUCA VIALLI ROBERTO MANCINI

Bernardo Silva resta sui lati, incide poco. Il Belgio per un' ora è la squadra più forte, ma concede sempre un buon pezzo di partita agli altri. E il Portogallo è più cauto, più felpato, sbaglia meno. Gran bella partita.

Francia-Svizzera 70 a 30 La differenza è tanta. Kanté due giorni fa ha fatto il più bel passaggio dell' anno trovando da metà campo un corridoio di quaranta metri che ha saltato in linea retta quattro avversari e messo Mbappé davanti al portiere.

Ha sbagliato poi Mbappé che sembra sempre a un passo dal trovare la fusione nucleare ma poi dimentica la formula. Grande giocatore, ora deve incidere. La Svizzera ha già preso 5 reti in tre partite. Difficile possa fare più di un' onesta partita difensiva.

matteo pessina esulta davanti a roberto mancini

Croazia-Spagna 51-49 Questa è una bella partita, sono le due seconde squadre migliori, entrambe incomplete ma di grande scuola, capaci di inventare calcio serio. Alla Croazia manca solo il vecchio Mandzukic, alla Spagna di più. Luis Enrique non è tecnico da nazionali, deve lavorare ogni giorno sul suo gioco. In più la Spagna ha dato moltissimo per quindici anni, dalla fine del novecento al tempo di Guardiola, ora deve ritrovarsi nella nuova pelle. Più avvantaggiata la Croazia che ha pochi giocatori, ma tutti di grandi squadre europee. Arrivano ai tornei che sanno già tutto. La Croazia sbaglia poco, gestisce la partita come serve. E ha Modric, il migliore che c' è. Probabili i rigori.

Galles-Danimarca 48 a 52 Meglio la Danimarca, più agile e più brava tecnicamente. Il Galles ha già fatto molto.Piccolo spunto di mercato.

Ramsey, qui in buona forma, mi sembra l' uomo ideale per sostituire Calhanoglu nel Milan.

lukaku

Olanda-Rep. Ceca 60 a 40 L' Olanda è molto interessante, ha un centrocampo da rubare al volo: Van Aanholt-de Jong-Wjinaldum con Gravenberch in aggiunta, giocatori completi, di livello europeo. Le manca continuità in attacco. Depay è rapido, compatto, ma non prima punta vera. L' Olanda ha chiuso a 9 punti il girone, ha subito gol solo contro l' Ucraina. E ha un sentiero possibile verso le parti alte del tabellone. I cechi hanno Schick e nel resto sono quasi indistinguibili, corrono a passo lento ma non si fermano e sono fortissimi fisicamente. Un avversario scomodo per una squadra leggera, ma non un pensiero estremo.

cr7 benzema

Svezia-Ucraina 60 a 40 Meglio la Svezia dei vecchi professionisti Fosberg, Olsen, Ekdal e il ragazzo Isak. Gli ucraini, come i russi, giocano in campionati che non li fanno crescere.

Inghilterra-Germania 52 a 48 La Germania pressa senza corsa ma tiene il pallone come nessuno. Non ha attaccanti. Non lo è più Muller, non è quel che serve Gnabry, Havertz appare e scompare. Giocano bene e possono portare l' Inghilterra ai rigori. Ma gli inglesi hanno di più, è una squadra mossa, con soluzioni tecniche diverse. Sterling segna, Foden riassume il gioco breve, si aspetta Kane. E Mount, 22 anni, è il giovane più interessante d' Europa.

lukaku roberto mancini