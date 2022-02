COVID A 5 CERCHI – IN QUESTA PAZZA OLIMPIADE INVERNALE MARTORIATA DAL VIRUS C’E’ CHI PROVA A PRENDERLA CON IRONIA. I VIDEO IN ISOLAMENTO DELLO SNOWBOARDER SVIZZERO NICOLAS HUBER POSITIVO AL COVID CONQUISTANO LA CINA - ANCHE L’AZZURRO FISCHNALLER SI E’ CONTAGIATO: SARÀ ESCLUSO DALLE GARE DI SLITTINO - VIDEO

Da lastampa.it

In questa pazza Olimpiade martoriata dal Covid, c’è anche chi prova a prenderla con filosofia. Lo snowboarder svizzero Nicolas Huber si era già fatto notare col divertente video in cui aveva filmato la sua corsa per non perdere l’aereo per Pechino, vestito con una tuta integrale rossocrociata che ha fatto molto ridere i suoi follower sui social.

NICOLAS HUBER 2

Appena atterrato in Cina, la brutta sorpresa: tampone positivo. Eppure, il rider non si è fatto prendere dal panico e, condividendo le immagini in cui veniva portato via in ambulanza, ha detto di stare bene e di essere calmo, perché gli sarebbero bastati due test negativi per tornare in gioco. Così è stato, ma prima ha fatto divertire il mondo, diventando virale anche in Cina, con i suoi balletti solo soletto in stanza.

Di lui aveva parlato anche l’azzurro Lorenzo Gennero, che prima di partire per Pechino aveva scritto a Nicolas per sincerarsi di come stesso: "Appena sceso dall’aereo l’hanno messo in ambulanza e portato in un Covid hotel per una positività all’aeroporto. Gli fanno due tamponi al giorno, speriamo che si negativizzi in tempo per gareggiare. Tutti l’abbiamo chiamato anche per sapere che succede in quella malaugurata evenienza". Il lieto fine c’è stato. Tre giorni fa è stato rilasciato dalla quarantena e ha potuto allenarsi con gli altri, scattare una foto col mito americano Shaun White, ma deve dormire in un Covid hotel separato da tutti. Domani però può coronare il suo sogno: alle 5,30 scattano le qualifiche dello snowboard slopestyle.

FISCHNALLER

Da www.lastampa.it

Bloccato in isolamento a causa della positività al Covid emersa ieri, mentre i compagni di squadra si preparano a cominciare l'avventura olimpica con le prime due discese dello slittino singolo, l'azzurro Kevin Fischnaller si è sfogato anche su Instagram per esprimere tutta la sua delusione.

NICOLAS HUBER

«A causa di un test positivo, non posso competere al più grande evento dell'anno, le Olimpiadi - scrive l'Azzurro -. Quando ho saputo l'esito del test, sono rimasto distrutto, tutto il lavoro degli ultimi anni fatto per niente. Grazie per tutti i messaggi di sostegno che ho ricevuto e buona fortuna a tutti gli atleti là fuori, Forza Italia». In pista oggi ci saranno il cugino di Kevin, Dominik Fischnaller, e Leon Felderer, per le prime due manche della gara olimpica. Nessuno di loro è risultato positivo, né messo in osservazione per contatto.

Nella prima giornata ufficiale di gare gli organizzatori hanno segnalato in tutto 45 casi di coronavirus. Il numero dei test positivi effettuati venerdì è più del doppio dei 21 casi registrati il giorno precedente, ma gli organizzatori non sono preoccupati per l'aumento. «Il numero complessivo è aumentato, ma rientra nelle nostre aspettative», ha affermato Huang Chun, vicedirettore generale del Comitato organizzatore dell'Ufficio per la prevenzione e il controllo delle pandemie di Pechino.

Con la maggior parte degli atleti e dei membri delle squadre ora sul posto, gli organizzatori prevedono che i casi positivi negli arrivi inizieranno a diminuire. L'attenzione ora si volgerebbe alle infezioni all'interno del circuito chiuso, ha detto Huang. «In generale pensiamo che la situazione sia sotto controllo», ha detto. «Abbiamo visto che nelle tre zone i casi positivi (rilevati) non si sono diffusi», ha detto. I Giochi invernali si svolgono secondo le rigide regole contro il coronavirus.

FISCHNALLER

Tutti i partecipanti sono completamente separati dalla popolazione cinese. Ogni partecipante alla bolla deve sostenere quotidianamente un test Pcr, dopo un primo all'arrivo nel Paese. Il comitato organizzatore ha dichiarato nell'aggiornamento di sabato che 25 atleti e dirigenti della squadra sono tra coloro risultati positivi venerdì.

Anche il tre volte campione olimpico di sci di combinata nordica, Eric Frenzel, salterà l'evento di mercoledì ai Giochi di Pechino a causa del suo test positivo per il coronavirus. Il medico della squadra tedesca Stefan Pecher ha confermato che Frenzel e il compagno di squadra Terence Weber, anche lui positivo al virus, non saranno disponibili per il primo di tre eventi olimpici. «Non posso rilasciarli per la prima competizione, devo proteggerli», ha detto Pecher che ha aggiunto di essere fiducioso che entrambi gli atleti avrebbero potuto competere nel grande evento il 15 febbraio e nella competizione a squadre due giorni dopo.

I due sciatori in isolamento richiedono due test negativi per tornare in squadra prima della fine di un periodo di 10 giorni e un test negativo dopo il periodo. Il medico ha detto che il primo test positivo effettuato al suo arrivo ha scioccato Frenzel che ha in tutto sei medaglie olimpiche, più 15 mondiali, sette delle quali d'oro. «Non l'ho mai visto così prima. Non nella sconfitta, non nei momenti di sfortuna ai Mondiali o ai campionati del mondo o ai Giochi Olimpici. Era davvero giù», ha detto Pecher. Anche il detentore del titolo della Coppa del Mondo norvegese Jarl Magnus Riiber non dovrebbe competere mercoledì, anche lui ha contratto il virus Sars-CoV-2

FISCHNALLER 1