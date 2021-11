COVID NEL PALLONE: DUE GIOCATORI DELLA ROMA (CRISTANTE E VILLAR) E UNO DEL NAPOLI (POLITANO) POSITIVI. SONO TUTTI VACCINATI. SCATTA L'ALLARME COVID IN SERIE A – SPALLETTI: “FA PARTE DELLE DIFFICOLTÀ DELLA STAGIONE” – MOURINHO: “CRISTANTE OUT? BUTTATO VIA IL LAVORO DI UNA SETTIMANA”

Scatta l'allarme Covid in Serie A. Alla vigilia di Genoa-Roma, José Mourinho deve fare i conti con due calciatori risultati positivi al coronavirus nel giro dei tamponi rapidi effettuati come da protocollo. Si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Lo ha comunicato la stessa Roma, specificando che i due giocatori, entrambi vaccinati, sono risultati positivi «in seguito ai controlli periodici». I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare, fa sapere la società.

Casi di contagio anche nel Napoli. Matteo Politano è positivo al Covid e dovrà saltare la sfida di domani a San Siro con l'Inter. Anche i nquesto caso lo ha comunicato la società, spiegando che «è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare». Sono state messe in atto - aggiunge il Napoli - tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa che precede la trasferta di San Siro allarga le braccia: «L'assenza di Politano per la positività al Covid? Fa parte delle difficoltà della stagione». Rivolto ai giornalisti in conferenza stampa osserva: «Vi siete dimenticati che nelle prime due giornate abbiamo giocato con 2 centrocampisti, Demme fuori, Zielinski fuori dopo 20 minuti, non c'era Anguissa e si giocava con chi c'era. E si è fatto ciò che si è fatto ugualmente».

