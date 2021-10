COVID NEL PALLONE, NAGELSMANN KAPUTT! L’ALLENATORE DEL BAYERN POSITIVO AL COVID: DOPO AVER SALTATO LA SFIDA DI CHAMPIONS DI IERI SERA VITTORIA 4-0 SUL BENFICA E’ TORNATO A MONACO IN AEROAMBULANZA - LA NOTA DEL CLUB: ERA COMPLETAMENTE VACCINATO. I SUOI ASSISTENTI LO SOSTITUIRANNO NELLE PROSSIME GARE

Da gazzetta.it

nagelsmann

Positivo al Covid l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann: dopo aver saltato la sfida di Champions di ieri sera (vittoria 4-0 sul Benfica) è stato posto in quarantena. Così il club in una nota ufficiale: "Nonostante sia stato completamente vaccinato, Julian Nagelsmann, allenatore dell'FC Bayern Monaco, è risultato positivo al test per il Covid-19. L'allenatore tornerà a Monaco separatamente dalla squadra in aeroambulanza e si isolerà a casa".

PROSSIMI IMPEGNI— Sabato, in Bundesliga, ci sarà la partita contro l'Hoffenheim; settimana prossima la sfida al Borussia Moenchengladbach in Coppa di Germania e quella al'Union Berlin in campionato. Gli assistenti Dino Toppmoeller e Xaver Zembrod sono pronti a sostituirlo come avvenuto a Lisbona.

nagelsmann