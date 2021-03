16 mar 2021 10:46

IL COVID SI PORTA VIA IL MANAGER MARCO BOGARELLI, RE DEI DIRITTI TV. AVEVA 64 ANNI - COLPITO DAL VIRUS, L’EX PRESIDENTE DI "INFRONT ITALY" È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE A MILANO CON UNA POLMONITE CHE È RISULTATA FATALE. DOPO AVER PORTATO PER PRIMO IN ITALIA LA NBA, BOGARELLI È STATO ESPONENTE DI PRIMA FILA DI "INFRONT", LA SOCIETÀ CHE TRATTAVA LA CESSIONE DEI DIRITTI TV ITALIANI E POI RAPPRESENTANTE DEGLI SPAGNOLI DI MEDIAPRO, CHE HA PRESENTATO NEL 2019 UNA PROPOSTA ALLA LEGA SERIE A PER IL TRIENNIO 2021-2024 – L’ASSE CON LOTITO E GALLIANI, LE INCHIESTE E QUEL SISTEMA "GELATINOSO" CHE...