29 dic 2021 20:10

COVID IN ZONA VIOLA - QUATTRO POSITIVI ALLA FIORENTINA, ANCHE SE SOLO UNO È UN CALCIATORE: LA SQUADRA NON ENTRERÀ IN BOLLA PERCHÉ NON CI SONO STATI CONTATTI TRA I TESSERATI - ALL'ALLENAMENTO HA PARTECIPATO ANCHE IL NUOVO ARRIVO JONATHAN IKONÈ, IL CUI ACQUISTO VERRÀ UFFICIALIZZATO A PARTIRE DAL 3 GENNAIO…