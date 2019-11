CR-DELUXE – DAGLI OROLOGI AL JET PRIVATO: ECCO LE 10 COSE PIÙ COSTOSE CHE POSSIEDE CRISTIANO RONALDO - IL PEZZO PIÙ PREGIATO DELLA SUA COLLEZIONE DI AUTO SI DICE SIA LA SUPER ESCLUSIVA (NE ESISTE INFATTI UN SOLO MODELLO) BUGATTI 'LA VOITURE NOIRE', CHE COI SUOI 18 MILIONI DI DOLLARI (16,4 MILIONI DI EURO) È L'AUTO PIÙ COSTOSA DEL MONDO. IN SPAGNA SONO SICURI CHE…

Simona Marchetti per corriere.it

Gli orologi

cr7

Con un palmares che spazia dalla Champions League alla Liga, dalla Premier League alla serie A, non stupisce che gli sponsor se lo contendano a suon di milioni e se a questo si aggiungono poi i soldi che guadagna già di suo con i contratti calcistici, ecco spiegato da dove nasca l'immenso patrimonio di Cristiano Ronaldo. Ed è proprio grazie a esso se il campione portoghese della Juventus può permettersi acquisti altrimenti proibiti ai comuni mortali.

Una delle sue indiscusse passioni sono senz'altro gli orologi, di cui possiede una vasta collezione e il pezzo da novanta è l'incredibile Jacob and Co. sfoggiato in occasione del suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus: realizzato apposta per CR7 con 424 diamanti bianchi, l'orologio costa ben 1,8 milioni di dollari (1,64 milioni di euro).

La statua di cera

Più che per il costo in sé (25.000 dollari, pari a 22.800 euro circa, che sono comunque un botto per la stragrande maggioranza delle persone), a colpire di questo acquisto è la sua stravaganza, perché avere la propria statua di cera fatta a immagine e somiglianza (con tanto di capelli veri, provenienti dall'India) non è certo da tutti.

La moda

cr7

Fra i capi della sua stessa linea di moda e quelli che acquista di suo, tutti ovviamente griffati, si può ragionevolmente sostenere che il guardaroba di Ronaldo farebbe invidia a qualunque fashion addicted, uomo o donna che sia.

Gli addetti alle pulizie

Come rileva il sito The Richest, questo non è un bene che il calciatore possiede fisicamente, ma è comunque qualcosa che paga regolarmente, perché con tutte le proprietà che ha sparse in giro per il mondo, assicurarsi che siano sempre pulite e splendenti ha sicuramente un costo., senza contare poi che gli addetti alle pulizie hanno pure il compito di tirare a lucido tutti i trofei vinti in carriera.

Le scarpe da ginnastica

Anche se si è assicurato un contratto a vita con la Nike per la fornitura di scarpini da calcio, le sneakers CR7 se le compra da solo, meglio se con dettagli esclusivi e in edizione limitata, come le Swarovski Nike Air Max 97 LX “Metallic Gold” da 13.000 dollari (11.850 euro).

Il vino pregiato

CR7 BUGATTI CHIRON

Non avendo problemi per arrivare alla fine del mese, Ronaldo può concedersi di tutto, compreso cenare nel famoso ristorante Scott's di Mayfair, a Londra, e spendere 27.000 dollari (24.600 euro) in un quarto d'ora per due bottiglie di vino rosso.

Le auto

Da grande appassionato di auto, Ronaldo ha un garage che sembra la succursale di un concessionario di lusso e fra Lamborghini Aventador Bentley, Porsche, Mercedes, Bugatti e Rolls Royce, ha davvero l'imbarazzo della scelta sulla vettura da usare per andare ogni giorno per andare all'allenamento.

L'auto più cara del mondo

Ma il pezzo più pregiato della sua collezione di vetture si dice sia la super esclusiva (ne esiste infatti un solo modello) Bugatti La Voiture Noire, che coi suoi 18 milioni di dollari (16,4 milioni di euro) è l'auto più costosa del mondo. In Spagna ne sono sicuri: il bolide da 420 km/h che uscirà nel 2021 è stato acquistato da Ronaldo.

CR7 VILLA MARBELLA

Le case

Non è certo una sorpresa che un atleta multi milionario possieda delle case un po' ovunque nel mondo, a maggior ragione uno come Ronaldo che si è spostato più volte in carriera. E una delle proprietà più spettacolari del suo portfolio immobiliare è senz'altro la villa da 7 milioni di dollari (6,4 milioni di euro) che possiede nell'esclusiva enclave de La Finca di Madrid, ma degno di nota è pure l'appartamento all'interno delle Trump Towers di Manhattan (valore 18,5 milioni di dollari, quasi 17 milioni di euro), come pure quello lungo la centralissima Avenida da Liberdade a Lisbona.

Il jet privato

CR7 VILLA MARBELLA 9

L'oggetto più costoso che CR7 possiede è però un aereo privato Gulfstream G650 recentemente acquistato (prezzo di listino nuovo circa 68 milioni di dollari, vale a dire asl cambio attuale 61 milioni e 880 mila euro ma non è chiaro se Cr7 l’abbia comprato di seconda mano, in quel caso lo avrebbe potuto pagare molto meno) che usa sia per andare in vacanza con la fidanzata Georgina Rodriguez e i quattro figli sia per spostarsi per affari o per andare a ritirare qualche premio. Si dice che i soldi non facciano la felicità e forse è anche vero, ma di certo aiutano a viaggiare più comodi.

CR7 VILLA MARBELLA CR7 VILLA MARBELLA 1 CR7 VILLA MARBELLA 4 CR7 VILLA MARBELLA 11 CR7 VILLA MARBELLA 3 CR7 VILLA MARBELLA CR7 VILLA MARBELLA