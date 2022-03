CR7 IN FUGA DA MANCHESTER – IL MISTERIOSO INFORTUNIO PRIMA DEL DERBY (PERSO DALLO UNITED) CERTIFICA CHE IL RAPPORTO CON I RED DEVILS E’ AI MINIMI TERMINI – E’ GELO CON L'ALLENATORE RANGNICK CHE RINGHIA: “NON POSSO COSTRINGERE QUALCUNO A GIOCARE SE MI DICE CHE NON STA BENE” – I TIFOSI INVIPERITI: “TAGLIATEGLI LO STIPENDIO” - A 37 ANNI CR7 VIVE LA STAGIONE PEGGIORE IN CARRIERA: SOLO 9 GOL IN PREMIER, 15 IN TOTALE…

Andrea Sereni per il “Corriere della Sera”

Fuga da Manchester, direzione Portogallo. È un caso l'infortunio di Cristiano Ronaldo. Domenica non ha giocato il derby (che lo United ha perso per 4-1) ufficialmente per un problema all'anca accusato sabato. Il dolore, scrivono in Inghilterra, era talmente forte da costringerlo a far guidare la sua auto a un amico.

Tutto vero? Katia Aveiro, la sorella, alimenta i dubbi con un mi piace a un post social che spiega come CR7 non sia infortunato ma «è al 100 per cento della forma. Non è partito con la squadra perché aveva capito che non avrebbe giocato». Sospetti condivisi dall'ex capitano dello United Roy Keane: «Non mi convince. Uno come Ronaldo si infortuna raramente, la tempistica sembra strana».

Il rapporto con l'allenatore Rangnick è ai minimi termini: «Non posso costringere qualcuno a giocare se mi dice che non sta bene», ha detto dopo il derby. I compagni di squadra lo avrebbero voluto vedere in tribuna, «tagliategli lo stipendio», scrivono sui social i tifosi inviperiti.

A 37 anni CR7 vive la stagione peggiore in carriera: solo 9 gol in Premier, 15 in totale. Numeri buoni per chiunque, non per l'uomo da 5 Palloni d'oro. Infortunato o meno, sempre più con le spalle al muro.

