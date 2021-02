CR7 È AL DI SOPRA DELLA LEGGE? IL TIFOSO DEL TORO ALDO GRASSO PIZZICA RONALDO CHE VÌOLA LA ZONA ARANCIONE E “SCAPPA” A COURMAYEUR CON GEORGINA - "VERRÀ PUNITO STAVOLTA? NON È LA PRIMA VOLTA CHE UNA POLEMICA SUGLI SPOSTAMENTI IN TEMPI DI COVID INVESTE L’ASSO DELLA JUVE. NELL’OTTOBRE SCORSO, DOPO LA POSITIVITÀ AL CORONAVIRUS, ERA RIENTRATO DA LISBONA CON UN VOLO PRIVATO PER PROSEGUIRE IL PERIODO DI ISOLAMENTO NELLA SUA VILLA DI TORINO. IL BOTTA E RISPOSTA CON SPADAFORA

-

Aldo Grasso per Oggi -www.oggi.it

C ’è chi può e chi no. Chi si sente sopra le leggi e chi no. Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno della compagna Georgina Rodriguez con una mini vacanza in Valle d’Aosta, approfittando della mancata convocazione da parte della Juventus per il match di Coppa Italia. Una “fuga d’amore”, chiamiamola così, testimoniata da video e foto che ritraggono i due prima su una motoslitta in mezzo ai monti, poi in una piscina riscaldata all’aperto.

Purtroppo per il campione portoghese e la compagna, il tutto non è passato inosservato perché, quando è stata decisa l’uscita fuoriporta, erano in vigore i divieti di spostamento tra diverse Regioni, a seguito delle disposizioni dell’ultimo Dpcm. Arresto in vista? Probabile squalifica?

No, niente di tutto questo. Sul caso i Carabinieri della stazione di Courmayeur hanno avviato accertamenti. Se infatti la coppia avesse attraversato il confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta sarebbe prevista una sanzione, da 400 a 1.000 euro, per la violazione della normativa anti-Covid.

Tra le due regioni vigeva infatti il divieto di varcare i confini. Speriamo solo che il massimo della pena sia meno di quanto lasciato da Ronaldo in mancia a chi lo ha servito. È intervenuto persino il sindaco di Courmayeur: «Per quanto so io non ha seconde case a Courmayeur, poi se ne ha affittata una per un periodo lungo non lo so». Resta comunque l’ipotesi del soggiorno in un albergo di lusso (cioè tutto per sé). La località ai piedi del Monte Bianco piace a Georgina, che due anni fa vi aveva trascorso alcuni giorni di relax.

Non è la prima volta che una polemica sugli spostamenti in tempi di Covid investe l’asso della Juve. Nell’ottobre scorso, dopo la positività al coronavirus registrata durante il ritiro della nazionale portoghese, era rientrato da Lisbona con un volo privato per proseguire il periodo di isolamento nella sua villa di Torino. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva ipotizzato una violazione del protocollo sanitario da parte del campione bianconero.

«Tutte bugie - aveva ribattuto Ronaldo su Instagram - ho rispettato il protocollo. Sono rientrato dal Portogallo grazie al fatto che sia io che la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare le procedure. Sono tornato in Italia in aeroambulanza e non ho avuto contatti con nessuno».

