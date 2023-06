CRISTIANO RONALDO CERCA DI INCASSARE PRIMA DEL RITIRO - CR7 HA CERCATO DI OTTENERE CIRCA 5 MILIONI DI EURO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME RIMBORSO DELL'IRPEF, MA IL TRIBUNALE GLI HA DATO TORTO - PER IL PORTOGHESE, LA TASSAZIONE DEI SUOI DIRITTI D'IMMAGINE RIENTRAVANO NEL REGIME DEI NEO RESIDENTI, CHE PREVEDE UN PAGAMENTO FORFETTARIO DI UN’IMPOSTA ANNUA DI 100 MILA EURO - IERI L'ATTACCANTE HA RIVELATO I PIANI PER IL FUTURO: "MI RIMANGONO DUE O TRE ANNI DI CARRIERA, POI NON ESCLUDEREI DI COMPRARE UNA SQUADRA DI CALCIO…"

cristiano ronaldo

1. CRISTIANO RONALDO VOLEVA QUASI 5 MILIONI DI EURO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. MA IL TRIBUNALE GLI HA DATO TORTO

Estratto da www.open.online

Cristiano Ronaldo voleva ottenere un rimborso dell’Irpef per una cifra tra i 3,9 e i 4,8 milioni di euro. Ma il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate gli ha dato torto. Per due volte. [...] La vicenda ruota intorno alla modalità di tassazione dei redditi dei diritti d’immagine. CR7, infatti, aveva presentato l’opzione al fisco italiano per entrare nel regime dei «neo residenti».

In base alla legge i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100 mila euro […]

CRISTIANO RONALDO

RONALDO, GIOCO ALTRI DUE O TRE ANNI, POI MI COMPRO UN CLUB

(ANSA) - "Mi rimangono due o tre anni di carriera, a quest'età è ancora più importante prendersi cura di se stessi. Poi non escluderei di comprare una squadra di calcio. È una cosa che una volta terminata la carriera da giocatore mi piacerebbe fare". Lo dice Cristiano Ronaldo a margine di un evento al quale è intervenuto in serata a Madrid, in un grande albergo di cui è comproprietario.

Poi una battuta sull'arrivo anche di Karim Benzema nel campionato dell'Arabia Saudita, all'Al Ittihad. "Quella di Karim è una sfida. Sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio - dice Ronaldo -. I migliori giocatori andranno lì, e presto sarà uno dei migliori campionati al mondo".

cristiano ronaldo reagisce ai cori dei tifosi avversari su messi cristiano ronaldo 1 cristiano ronaldo cristiano ronaldo al nassr cristiano ronaldo al nassr