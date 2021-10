CRISTIANO RONALDO, CHE ROSICATA! TOWNSEND, DOPO IL GOL DEL PARI DELL'EVERTON A OLD TRAFFORD, GLI COPIA L’ESULTANZA CON IL “SIUUU”. AL FISCHIO FINALE IL CALCIATORE DEI “TOFFEES” SI È AVVICINATO A CR7 PROVANDO AD ABBRACCIARLO, MA HA RICEVUTO IN CAMBIO SOLO UNA OCCHIATACCIA E UNA SMORFIA DI DISGUSTO. AL TERMINE DELLA PARTITA TOWNSEND HA SPIEGATO PERCHE’ HA ESULTATO COME IL PORTOGHESE…

Da www.corrieredellosport.it

CR7 Townsend

Frustrazione e rabbia per Cristiano Ronaldo, al termine della partita pareggiata 1-1 dal suo Manchester United contro l'Everton. Il campione portoghese non era stato schierato titolare da Solskjaer, ma il primo tempo era stato comunque chiuso in vantaggio dai suoi compagni grazie al gol di Martial al 43'. Nella ripresa CR7 è subentrato al 57', giusto in tempo per assistere alla "sua" esultanza, scimmiottata però dall'autore del pareggio dell'Everton, Andros Townsend, che ha mimato il "Siuuu" al 65'.

Il gesto di Ronaldo contro Townsend

Da quel momento la partita di Ronaldo è stata un susseguirsi di smorfie e insofferenza e l'ex juventino non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto per riportare i suoi in vantaggio. Dopo il triplice fischio finale Townsend si è avvicinato affettuosamente a Cristiano, provando ad abbracciarlo, ma ha ricevuto in cambio solo una rapida occhiataccia e l'ennesima smorfia di disgusto.

Perché Townsend ha copiato Ronaldo

Townsend

L'autore del pareggio dell'Everton ha spiegato in una intervista a fine partita il motivo della sua particolare esultanza: "Ronaldo è il mio idolo. Sono cresciuto guardandolo e ho passato ore sul campo di allenamento cercando di eseguire le sue tecniche. Forse avrei dovuto dedicare un po' più di tempo all'esultanza, ma non l'ho fatto per rispetto a Cristiano. È stato un onore essere nello stesso campo con lui".