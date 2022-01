CRISTIANO RONALDO HA NOSTALGIA DI MADRID: INSIEME ALLA COMPAGNA GEORGINA SI È FATTO DUE ORE E MEZZA DI VOLO A BORDO DI UN JET PRIVATO (DA 24 MILIONI DI EURO) SOLO PER ANDARE A CENA IN UNO DEI RISTORANTI PIÙ CHIC DELLA CAPITALE SPAGNOLA, IL “CENADOR DE AMÓS RESTAURANT” – VOLEVA SOLO MANGIARE, DESIDERA TORNARE STABILMENTE A MADRID O ERA SOLO MARKETING? LA FUGA IN SPAGNA HA COINCISO CON LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA DOCU-SERIE "SOY GEORGINA" - VIDEO

Chiara Amati per www.corriere.it

georgina rodriguez e cristiano ronado a bordo del jet privato

Due ore e mezza di volo, da Manchester a Madrid. A bordo di un jet privato (da 20 milioni di sterline, poco meno di 24 milioni di euro) per andare a cena in uno dei più blasonati locali della capitale spagnola, il «Cenador de Amós restaurant», il cui executive chef è il tristellato Jesús Sánchez. Il passeggero d’eccezione si chiama Cristiano Ronaldo, 36 anni, dallo scorso 31 agosto in forze al Manchester United; lei, la compagna ventisettenne in attesa di due gemelli, Georgina Rodríguez.

Secondo quanto riporta l’inglese The Sun, la coppia si sarebbe concessa una fuga romantica approfittando di una mancata convocazione dell’attaccante dei Red Devils contro l’Aston Villa. Con tappa in uno dei due ristoranti del «Rosewood Villa Magna Hotel», lungo il Paseo de la Castellana, una delle arterie che attraversa la città dal centro fino a Nord.

jesus sanchez

Dallo chef nessuna indiscrezione. Il «Cenador de Amós», terza stella Michelin nel 2020 e stella verde per la sostenibilità lo scorso dicembre, è noto (anche) per la riservatezza assicurata ai clienti. Non soltanto Ronaldo, frequentatore dai tempi in cui militava nel Real Madrid, ma anche molti colleghi della Liga spagnola e personaggi in vista del jet set internazionale.

Il calciatore portoghese — 390 milioni di followers sul suo profilo Instagram @cristiano — non è comunque passato inosservato. Di lui e della compagna si dice che abbiano ordinato da bere sulla terrazza dell’hotel: niente alcol per lui — quello se lo concede soltanto per brindare al nuovo anno — né per lei, al sesto mese inoltrato di gravidanza

il jet privato di cristiano ronaldo

Solo dopo sarebbero andati a cena: un menu degustazione a base di verdure fresche e pesce, a 72 sterline (poco più di 86 euro) a testa. Ronaldo è un autentico salutista. Tutto molto sobrio, anche l’abbigliamento come si evince da alcuni commenti al sito web «Vanitatis» secondo cui erano «entrambi vestiti di nero, con il pancione di lei bene in vista».

La fuga di Ronaldo e Georgina in Spagna ha coinciso con l’inaugurazione di un imponente cartellone pubblicitario — grande quanto la facciata di un palazzo — allestito per promuovere la docu-serie «Soy Georgina», in programma su Netflix dal 27 gennaio prossimo venturo, giorno del suo ventottesimo compleanno. E attraverso cui la donna, figlia dell’allenatore di calcio Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon (morto nel 2019 a seguito di una ischemia), racconta di come le è cambiata la vita da quando ha conosciuto Ronaldo.

soy georgina la docu serie su georgina rodriguez 3

«Sono arrivata a Madrid che avevo soltanto 18 anni — racconta in una clip postata sul suo profilo Instagram @georginagio da 29,3 milioni di followers —. Ho guardato un sacco di appartamenti economici che costavano 300 euro al mese e sono finita in un posto che in passato era un ripostiglio, gelido in inverno e bollente in estate. Vendevo borse a Serrano, ora le colleziono».

In una precedente anteprima della serie, Georgina si fa riprendere mentre incarta i regali destinati ai giovani dell’Ong spagnola per la protezione dell’infanzia chiamata «Nuevo Futuro» con cui lavora: «È molto importante non dimenticare da dove vengo». Ma intanto da donna, mamma, influencer e imprenditrice sa bene dove dove (e come) vuole arrivare.

soy georgina la docu serie su georgina rodriguez cenador de amos restaurant soy georgina la docu serie su georgina rodriguez 2 soy georgina la docu serie su georgina rodriguez cenador de amos restaurant1 CRISTIANO RONALDO RANGNICK 7 jesus sanchez cristiano ronaldo e la sua mercedes classe g cenador de amos restaurant