CRISTIANO RONALDO SGANCIA LA BOMBA ATOMICA SU SARRI E RILANCIA L’IDEA DEL “TRIDENTE DA BAR”: "MI PIACEREBBE GIOCARE CON DYBALA E HIGUAIN MA..." – GEORGINA A SANREMO? LA COMPAGNA DI CR7 POTREBBE AFFIANCARE L’INTERISTA AMADEUS SUL PALCO DELL’ARISTON - FOTO PEPERINE

Da www.liberoquotidiano.it

ronaldo dybala

Nella partita priva di valore di Leverkusen, Maurizio Sarri ha effettuato qualche esperimento di formazione. In particolare, ha concesso una scarsa mezz'ora al tridente pesante Ronaldo-Dybala-Higuain, e i risultati si sono visti: due gol e un gioco d'attacco frizzante. Ma nelle logiche di Sarri, per ragioni di equilibrio tattico, difficilmente i tre giocano insieme.

È più probabile vederli insieme per piccoli spezzoni di partita e nel caso in cui la Juve debba recuperare il risultato. Tuttavia Sarri potrebbe aver ascoltato le dichiarazioni dell'intoccabile Cristiano Ronaldo nel post partita contro il Leverkusen.

higuain 11

Ai microfoni di Sky Sport il fuoriclasse portoghese, dopo aver assicurato di essere in buone condizioni, ha parlato dell'affiatamento con i due attaccanti argentini. Ci lega una "ottima intesa", afferma Ronaldo, che poi aggiunge: "Mi piacerebbe giocare con entrambi. Ci divertiamo molto". Ma poi precisa: "Decide l'allenatore e noi dobbiamo rispettare le sue decisioni". Adesso toccherà a Sarri saper conciliare l'equilibrio tattico ad uno spumeggiante gioco offensivo, garantito dal tridente Cr7-Dybala-Higuain.

2. SANREMO TRATTA CON LA FIDANZATA DI RONALDO

Dal “Corriere della Sera”

georgina

Nella caccia all' ospite che da giorni tiene banco tra le anticipazioni di Sanremo 2020, dopo i nomi della giornalista sportiva Diletta Leotta, della cantante Emma Marrone e di Vanessa Incontrada, spunta quello di Georgina Rodriguez. La modella spagnola, legata all' attaccante della Juventus, potrebbe entrare a far parte delle possibili primedonne dell' edizione 2020 del festival.

Un' edizione che il conduttore e direttore artistico Amadeus promette come piena di sorprese. Georgina, di cui di recente si è diffusa la voce di imminenti nozze con il fuoriclasse portoghese, sarebbe facilitata naturalmente dal fatto che vive a Torino con CR7, città in cui si sono trasferiti dopo il trasferimento di lui alla Juventus. Nel 2017 la coppia ha avuto una figlia, Alana Martina.

cr7 georgina dolores cristiano ronaldo dybala dybala ronaldo

cr7 georgina dolores higuain dybala georgina rodriguez 15 georgina rodriguez cristiano ronaldo 2 georgina rodriguez cristiano ronaldo georgina rodriguez 31 georgina rodriguez 19 georgina rodriguez 1 georgina rodriguez 30 georgina rodriguez 33 georgina in forma georgina con pancino georgina e cr7 georgina e cr7 2 georgina e cr7 3 lato b sotto controllo georgina in grande forma georgina spiaggiata 2 cristiano ronaldo georgina georgina rodriguez georgina spiaggiata georgina georgina rodriguez georgina rodriguez alana martina georgina rodriguez georgina rodriguez cr7 georgina rodriguez cr7 cr7 georgina georgina rodriguez georgina rodriguez Georgina-Rodriguez-in-Twinset-Milano-ansa-1 CR7 GEORGINA dubai - cr7 georgina 4 dubai - cr7 georgina georgina georgina rodriguez CR7 GEORGINA georgina rodriguez CR7 GEORGINA georgina rodriguez 34 georgina rodriguez 21 georgina rodriguez 22 georgina rodriguez 36 georgina rodriguez 6 georgina rodriguez 7 georgina rodriguez 23 georgina rodriguez 3 georgina rodriguez cristiano ronaldo 3 georgina rodriguez 2 georgina rodriguez cristiano ronaldo 1 georgina rodriguez 14 CR7 GEORGINA 8 georgina rodriguez 17 georgina rodriguez 16 georgina rodriguez 12 georgina rodriguez 39 georgina rodriguez 13 georgina rodriguez 11 georgina rodriguez 9 georgina rodriguez 10 georgina rodriguez 8 georgina bagno sexy georgina bagno sexy georgina bagno sexy GEORGINA IN LACRIME georgina georgina georgina georgina cr7 cristiano ronaldo e georgina rodriguez 1 cristiano ronaldo e georgina rodriguez higuain dybala 1