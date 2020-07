E CRISTIANO RONALDO SI IMBARCO’ SUL SUPERYACHT BATTENTE BANDIERA ITALIANA (UN PARTICOLARE NON DA POCO PER IL FISCO) - I SEGRETI DELLA NUOVA BARCA DA QUASI 6 MLN DI EURO DI CR7 CHE FINO ALL’ANNO SCORSO ERA SOLITO NOLEGGIARE IL PANFILO AFRICA I - COSTRUITO A VIAREGGIO NEI CANTIERI DELLA AZIMUT-BENETTI, LO YACHT DEL PORTOGHESE E’ LUNGO 27 METRI E HA SEI BAGNI - A CELLE LIGURE I FAN CIRCONDANO A NUOTO LA BARCA – VIDEO

Daniele Sparisci per www.corriere.it

Circondato dall’abbraccio (a distanza) dei tifosi, anche in acqua. Cristiano Ronaldo si gode il mare italiano con la compagna Georgina Rodriguez e con i figli, il suo passaggio a largo di Celle Ligure ha sorpreso un po’ tutti.

In realtà il cinque volte Pallone d’Oro non vedeva l’ora di provare il nuovo yacht acquistato circa un mese fa, un gioiello del Made in Italy. Era andato a sceglierlo personalmente a Viareggio nei cantieri della Azimut-Benetti, il gruppo italiano fondato da Paolo Vitelli. Dalla società di Avigliana non filtra nulla, chi tratta imbarcazioni di extralusso sa come proteggere la privacy dei propri clienti. Ma negli ambienti della nautica trapelano diversi dettagli sull’affare concluso dal portoghese, che fino all’anno scorso era solito noleggiare il panfilo Africa I da una compagnia di charter. Quello attuale invece batte bandiera italiana ed è un particolare non da poco per il fisco.

La richiesta di Ronaldo era di poter disporre di uno yacht in tempi molto brevi e così la scelta è ricaduta sul «Grande 27» uno dei modelli di punta della gamma Azimut. Lungo ventisette metri, ha delle enormi vetrate panoramiche affacciate sul mare ed è stato progettato per sfruttare al meglio gli spazi, tanto da offrire confort superiori rispetto a molte barche più grandi. Un appartamento galleggiante. Con il grande salotto che funziona anche da soggiorno.

La sua versione è quella con cinque cabine e sei bagni (una per ogni stanza, c’è poi quello riservato agli ospiti), in più ci sono alloggi e toilette per l’equipaggio. L’attaccante bianconero ha anche chiesto di personalizzare alcune aree secondo le proprie esigenze ed è stato accontentato. Il prezzo? Siamo sui 5 milioni e 750 mila euro come da listino standard, ma basta aggiungere qualche «optional» per farlo lievitare.

Non sono comunque problemi da Ronaldo, neanche quelli relativi alla gestione. Il nuovo yacht è fatto in fibra di carbonio pesa 93 tonnellate, è spinto da due motori V12 «Man» da 1.900 cavalli e può raggiungere la velocità massima di 28 nodi (51,856 km/h) mentre quella di crociera è di 24 (44 km/h circa). La capacità dei serbatoi è di 9.500 litri, quanto basta per affrontare lunghe traversate del Mediterraneo.

Chi conosce CR7 racconta che sia felicissimo di navigare alla scoperta delle coste italiane, ma che stia già pensando di prendere una barca più grande. Sempre nei cantieri della Versilia.

