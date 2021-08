ALLEGRI CONFERMA LA ROTTURA: "NON VUOLE RESTARE, NON SARÀ CONVOCATO"

1 - ALLEGRI, "RONALDO NON VUOL RESTARE, NON SARÀ CONVOCATO

(ANSA) "Prima che mi facciate domande: ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare. Oggi non si è allenato, domani non sarà convocato, ora possiamo parlare della partita che è più importante": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia con queste parole la rottura con Ronaldo in conferenza stampa.

2 - RONALDO DELUSO E ARRABBIATO CON MENDES: TRA I DUE ORA CALA IL GELO

Da www.corrieredellosport.it

Cristiano Ronaldo e la Juve, una storia al capolinea. Un addio traumatico che ha fatto arrabbiare e non poco il fuoriclasse portoghese. Non tanto per l'esito finale quanto per il cammino che ha portato a questa decisione.

È contrariato Cristiano Ronaldo, è deluso pur essendo allo stesso tempo fortemente motivato. Ad andare via, ovviamente. Considera chiusa la sua avventura alla Juve ma è rimasto deluso da tutto ciò che è successo in questi mesi.

Com'è possibile, il ragionamento di Ronaldo, che io, l'uomo più influente al mondo e il calciatore che ha battuto tutti i record che ci siano su un campo da calcio, abbia dovuto incassare solo rifiuti nell'estate in cui ha cambiato squadra Leo Messi e la cambierà Kylian Mbappé?

Alla fine una exit strategy si è trovata: sarà il Manchester City di Guardiola, l'uomo che forse meno di tutti è associabile al portoghese. Una telefonata tra i due c'è già stata e tutto pare essersi sistemato.

Resta però la rabbia di Ronaldo, soprattutto nei confronti del suo agente e amico Jorge Mendes, che non è riuscito ad accontentarlo nei modi e nei tempi sperati. Addirittura da più parti si racconta che pure tra CR7 e il suo agente ci siano state scintille vere e proprie e giorni particolarmente tesi.

