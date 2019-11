CROLLO NAPOLI, VOLA LA ROMA: ZANIOLO E VERETOUT REGALANO A FONSECA IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA – ANCELOTTI A MENO 11 DALLA VETTA (3 SCONFITTE IN 11 PARTITE) - DUE RIGORI FISCHIATI AI GIALLOROSSI (MERET NE PARA UNO A KOLAROV) – PARTITA SOSPESA PER UN MINUTO PER CORI RAZZISTI. DZEKO INVITA LO STADIO A REAGIRE CONTRO I CORI – DAVIDE ANCELOTTI: "ABBIAMO PROBLEMI IN DIFESA. IL FALLO DI MANO DI MARIO RUI? SE QUESTA E' LA REGOLA BISOGNERA' TROVARE UNA SOLUZIONE”- INSIGNE: "IL VAR DEVE FUNZIONARE PER TUTTI..."

Massimo Cecchini per gazzetta.it

Parte meglio la Roma, che la sblocca già al 19’. Zaniolo riceve da Spinazzola, controlla, entra in area e sorprende Meret con una conclusione potente. Al 25’ Rocchi concede un rigore ai giallorossi per un braccio largo di Callejon. Il portiere degli azzurri però tiene a galla i suoi ipnotizzando Kolarov dagli undici metri. La squadra di Ancelotti prende coraggio. Insigne ci prova dal limite, ma Pau Lopez devia in corner. In chiusura di tempo ancora una doppia occasione per gli ospiti: prima Milik scheggia la traversa con un’incornata di testa, poi Zielinski colpisce il palo.

La ripresa si apre con un altro rigore per la Roma. Ancora un fallo di mano, stavolta il protagonista in negativo è Mario Rui. Dal dischetto non va Kolarov, ma l’ex viola Veretout. Meret sfiora il pallone, ma non riesce a evitare il gol del francese. Il Napoli si spegne e i giallorossi ne approfittano. Il fraseggio veloce di Pastore e compagni sorprende gli ospiti. Al 59’ Kluivert va a un passo dal 3-0, la traversa però salva Meret. Gli azzurri rientrano in partita al 72’. Accelerazione di Lozano sulla fascia, il messicano si affaccia in area e serve in mezzo Milik. Il polacco deve solo appoggiare in rete. Nel recupero Cetin atterra Llorente al limite dell’area. Rocchi estrae il rosso per il turco. Milik batte la punizione del possibile 2-2. Il tiro del polacco però colpisce la barriera.

