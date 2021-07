15 lug 2021 19:46

UN CT DELLA MADONNA! IL SEGRETO DEL MANCIO SI CHIAMA MARIA – NATO E CRESCIUTO IN PARROCCHIA, HA RIVELATO DI CREDERE NELLE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE: “CI SONO ANDATO DIVERSE VOLTE, PARLANDO ANCHE CON I VEGGENTI” – IL PELLEGRINAGGIO SU SUGGERIMENTO DI PAOLO BROSIO, IL SEGNO QUANDO ERA ALLENATORE DEL CITY E VINSE LA PREMIER ALL’ULTIMO SECONDO IL 13 MAGGIO, GIORNO DELLA PRIMA APPARIZIONE A FATIMA. E PER IL MONDIALE IN QATAR…