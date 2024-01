LA CURA DI XABI ALONSO CONTRO LA MALEDIZIONE DEL "NEVERKUSEN" - IL BAYER LEVERKUSEN, CONSIDERATO "L'ETERNO PERDENTE" IN GERMANIA, STA ROVESCIANDO IL DOMINIO DEL BAYERN MONACO IN BUNDESLIGA - QUEST'ANNO LE "ASPIRINE" SONO UNA VERA E PROPRIA CORAZZATA, CON 24 VITTORIE E 3 PAREGGI TRA CAMPIONATO E COPPE E IL PRIMATO IN CAMPIONATO DAVANTI AI BAVARESI - L'EX CENTROCAMPISTA SPAGNOLO ALLA PRIMA ESPERIENZA DA CAPO ALLENATORE, STA ANDANDO ALLA GRANDE - DI LUI, NEL 2019, MOURINHO DISSE... - VIDEO

This was When Jose Mourinho predicted Xabi Alonso will become a great manager. pic.twitter.com/jQymCc0zGZ — Aiyeleso Hope (@monielion) January 16, 2024

Estratto dell'articolo di Andrea Sereni per il “Corriere della Sera”

Zero. È solo un numero, va protetto e poi cancellato definitivamente. Insieme a quel nomignolo, «Neverkusen», da sempre appiccicato addosso. Il Bayer Leverkusen è in missione: è l’unica squadra ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei, zero sconfitte; è anche il club storicamente considerato eterno perdente in Germania, zero campionati vinti, in bacheca solo una Coppa Uefa (1988) e una coppa nazionale (1993). Nasce così la rivoluzione che agita il regno del Bayern Monaco, che in patria domina da undici anni ma ieri è stato battuto dal Werder, restando a 7 punti dal Bayer capolista che sabato ha vinto nel finale 3-2 a Lipsia, seconda di fila portata a casa nel recupero.

[...] In stagione ha vinto 24 partite su 27, con soli tre pareggi con Bayern, Stoccarda e Dortmund: campione d’inverno in Bundesliga, ha dominato il girone di Europa League ed è ai quarti di Coppa di Germania. Segna tanto — 85 gol, una media di 3,1 a gara —, è la miglior difesa del campionato e non ha mai conosciuto una sconfitta. Un record per un club tedesco nelle prime 27 partite stagionali. I numeri tracciano una strada [...]

La mente è Xabi Alonso, campione da calciatore (ha vinto tutto tra club e Nazionale) e ora tra gli allenatori più interessanti d’Europa, seguito anche dal Real Madrid. Chiamato a ottobre 2022 per sostituire lo svizzero Seoane con il Leverkusen penultimo, alla prima esperienza da capo allenatore, Xabi ha portato idee e la stessa regia illuminata che aveva in campo. Sesto posto e semifinale di Europa League nel 2023, quest’anno ha alzato l’asticella aiutato da un mercato adattato alle sue esigenze (vedi il colpo Xhaka, regista 31enne arrivato dall’Arsenal), con intuizioni vincenti come Boniface, l’attaccante prelevato in estate per 20 milioni (oggi ne vale il triplo) dall’Union St. Gilloise, già 16 gol stagionali, e Grimaldo, esterno da 9 reti e 8 assist preso a zero dal Benfica.

La stella però è uno dei talenti più luminosi del calcio tedesco, Florian Wirtz, il 10 che inventa alle spalle della punta, nelle ultime partite l’ex Roma Schick che ha preso il posto dell’infortunato Boniface (ne avrà fino ad aprile). [...]

