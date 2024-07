3 lug 2024 15:56

DAGOREPORT! DI CHE "NAZIONALI" PARLIAMO SE IL “MONDO NUOVO” NON PREVEDE PIÙ NAZIONI E OGNI CALCIATORE GIOCA DOVE VUOLE? - IL CAPITANO DELLA GERMANIA, GÜNDOGAN HA GENITORI TURCHI, MA DI TURCHIA NON VUOLE SENTIR PARLARE. IN COMPENSO KENAN YILDIZ E' NATO IN TERRA TEDESCA, DI GENITORI TURCHI NE HA UNO SOLO, MA GIOCA PER LA TURCHIA - IL TALENTO DELLA NAZIONALE TEDESCA JAMAL MUSIALA HA CITTADINANZA INGLESE E IL PADRE ERA NIGERIANO – LO SPAGNOLO NICO WILLIAMS NON HA GENITORI SPAGNOLI - IL CASO SVIZZERA - E NELLA FRANCIA È PARECCHIO DIFFICILE TROVARE...