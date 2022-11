DAGOSPIA SUONA LA SVEGLIA MA LAUTARO MARTINEZ NON SARÀ MULTATO PER LA SERATA IN DISCOTECA DOPO LA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS - IL CLUB NON HA GRADITO CHE L'ARGENTINO SIA ANDATO A FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DELLA MOGLIE DOPO LA BRUTTA SCONFITTA A TORINO. MA LA DIRIGENZA NERAZZURRA NON PRENDE PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DELL'ATTACCANTE CHE STASERA GUIDERA L'INTER CONTRO IL BOLOGNA…

Da gazzetta.it

Il sito Dagospia ha pubblicato ieri le immagini di Lautaro Martinez in un noto locale milanese nella serata tra lunedì e martedì, il giorno dopo la sconfitta con la Juventus, per festeggiare il ventiseiesimo compleanno della compagna Agustina.

Ci sono state polemiche (contenute) sui social per l’orario e per l’opportunità della festa nel post Torino: quest’ultimo aspetto è stato proprio quello sottolineato dagli stessi dirigenti nerazzurri al giocatore, ieri ad Appiano nell’allenamento in vista della sfida di mercoledì con il Bologna, penultimo appuntamento prima della sosta per il Mondiale. In ogni caso la dirigenza ha deciso che non sarà preso nessun provvedimento con l’attaccante argentino.

LAUTARO

Da www.calciomercato.com

inter spezia lautaro

Lautaro Martinez sarà multato per la nottata trascorsa in discoteca. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l’Inter abbia ritenuto inopportuno, da parte del suo centravanti, andare a festeggiare il compleanno di sua moglie in discoteca il giorno dopo la brutta sconfitta maturata a Torino contro la Juventus. Ma al di là della delusione per la brutta prestazione e i tre punti raccolti, il regolamento impedirebbe comunque ai calciatori di rincasare troppo tardi a due giorni da una partita e domani l’Inter affronterà il Bologna a San Siro.

