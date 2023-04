DALL'OLIMPO ALLA CARITAS - L'EX CALCIATORE DELL'INTER VAMPETA È SOLO L'ULTIMO DELLA LUNGA LISTA DI SPORTIVI CHE HANNO AVUTO PROBLEMI DI DEBITI, CON LA LEGGE OPPURE CON IL CONSUMO DI DROGA O ALCOL DOPO IL RITIRO - L'EX INTERISTA FREDY GUARIN È STATO ARRESTATO PER VIOLENZA DOMESTICA DOPO UNA RISSA IN CASA CON I GENITORI - MIKE TYSON DICHIARÒ BANCAROTTA NEL 2003 DOPO AVER BRUCIATO GLI OLTRE 400 MILIONI DI DOLLARI GUADAGNATI IN CARRIERA IN CASE, AUTO E "CUCCIOLI", MENTRE VINCENZO IAQUINTA…

Estratto dell'articolo di Marco Letizia, Carlos Passerini e Maria Strada per www.corriere.it

vampeta

Oggi le cose per Vampeta — che nel 2000 l'Inter pagò 30 miliardi e che rimase solo 4 mesi —, campione del Mondo con il Brasile 200, non vanno affatto bene. Il tribunale di San Paolo ha ordinato il sequestro di tutti i trofei e le medaglie vinti in carriera per un debito di 50.000 euro relativo a tasse scolastiche non pagate per le due figlie, Giovana e Gabriela, 20 e 22 anni.

fredy guarin 2

Fredy Guarin, lacrime dal carcere

Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, non ha trascorso particolarmente bene l’ultimo periodo. Ad aprile 2021 è stato arrestato, e poi condannato, per violenza domestica: una rissa, ubriaco, in casa contro i suoi genitori. Nel settembre 2022, dal carcere, ha scritto di essere pentito. E ha girato un videoselfie spiegando: «Queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di peccati, errori, vizi. Dio mi ha già perdonato e io mi sono perdonato.Non è mai troppo tardi per cambiare».

vincenzo iaquinta 3

Vincenzo Iaquinta

Da campione del mondo nel 2006 alla condanna a due anni in primo grado. E’ la triste storia di Vincenzo Iaquinta che conquisto in Germania il titolo con l’Italia di Marcello Lippi, ma terminata la carriera è stato investito dai guai giudiziari che hanno coinvolto la sua famiglia. Imputato per reati relativi al possesso di armi finite nelle mani del padre che non le poteva detenere è stato condannato di Aemilia, il più grande processo mai celebrato nel Nord Italia contro la `ndrangheta.

mike tyson 1

Mike Tyson

Dopo aver guadagnato in carriera oltre 400 milioni di dollari, il pugile li ha sperperati in case di lusso, automobili e “cuccioli” come la sua tigre domestica. Nel 2003, dovendo tra l’altro nove milioni all’ex moglie, 13 al Fisco americano e 4 a quello inglese, dichiarò bancarotta.

