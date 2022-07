“FARESTI UNO SPOGLIARELLO PER ME?” - SABRINA FERILLI RICORDA UN SIPARIETTO DEL PROGRAMMA “HOUSE PARTY” CON TOTTI E SCATENA UN PANDEMONIO SUI SOCIAL - L’EX GIEFFINO DENIS DOSIO SI INFILA LE PATATINE NEL CULO E PAOLA DI BENEDETTO SCAPOCCIA: “RINCHIUDETELO IN UN MANICOMIO E NON FATELO PIÙ USCIRE” - IL NUOVO CAPITOLO DELLO SCAZZO INFINITO TRA HEATHER PARISI E LORELLA CUCCARINI – COSA C’E’ DIETRO L’INTERESSE DI SPERTI PER CRISTINA BUCCINO? - COSTANZO IN DIFESA DI ORIETTA BERTI, LA NUOVA VITA DI GUENDALINA TAVASSI, BELEN, BECKHAM E DEMI MOORE…