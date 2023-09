DE LAURENTIIS, CHE CEFFONI DALLA BOBO TV! - ADANI BASTONA AURELIONE: “QUEL TWEET DOPO BOLOGNA, 'BRAVI TUTTI', È LA COSA PIÙ GRAVE. CHE MODO È DI RISOLVERE LA SITUAZIONE?” - CASSANO METTE IL CARICO: “IL DISASTRO L’HA FATTO DE LAURENTIS: AVEVA L’ALLENATORE E IL DS PIÙ FORTI. HA CERCATO IL MODO DI ROMPERE QUESTO GIOCATTOLO. RUDI GARCIA? NON È ADATTO A NAPOLI. DE LAURENTIIS HA FATTO IL FURBO CON KVARA: STA ALLUNGANDO LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO E AL GIOCATORE GLI GIRA IL CAZZO. E OSIMHEN FRA 15 MESI PUÒ FIRMARE CON CHI VUOLE…”

Da https://www.ilnapolista.it

lele adani

Alla Bobo Tv hanno commentato la situazione del Napoli dopo il pareggio di Bologna e il caso Osimhen. Lele Adani ha parlato del discusso tweet del presidente De Laurentiis.

«Quante cose ci sono già da mettere a posto a Napoli. Basterebbe un elemento per creare una rottura a Napoli. Non dimentichiamo che il tweet del presidente è la cosa più grave. Quel tweet è clamoroso. Io non farei del sarcasmo, non è che fai del sarcasmo. Che tipo di modo è di risolvere la situazione. Quella lì è una cosa sarcastica, fintamente speranzosa con ironia. Però non c’è da fare ironia. Perché le scelte fatte hanno interrotto un giochino che era meraviglioso. La magia non c’è più».

rudi garcia de laurentiis

Anche Cassano ha commentato la situazione. A proposito del cambio di Osimhen e della sua sfuriata durante Bologna-Napoli ha detto:

«Secondo me Garcia ha perso credibilità. L’uscita di Osimhen. Quando dice “Cazzo, perché non giochi con le due punte”, hai perso credibilità. L’allenatore nello spogliato non conta più un cazzo. Se tu davanti al mondo intero dici “perché non metti le due punte”, hai perso credibilità. O il tuo allenatore fino a che rimane, Osimhen è fuori rosa oppure da domani non conta più niente. Lui ha normalizzato una squadra che era clamorosa, era al top e andava oltre. Lui sta mettendo mano in modo sbagliato, sta parlando in modo sbagliato».

antonio cassano

CASSANO: «DE LAURENTIIS HA FATTO IL FURBO CON KVARATSKHELIA, QUESTI SONO I RISULTATI»

Alla Bobo Tv hanno fanno il punto sulla situazione del Napoli. Il più critico è Cassano secondo cui tutte le repsonsabilità sono di De Laurentiis. Cassano snocciola un’analisi su ciò che nel Napoli non va. Da Osimhen alle situazioni di Lobotka e Kvara.

Le parole di Cassano:

«Il problema grande lì, sta alla base. Perché se tu hai una Ferrari nelle mani e hai deciso di togliere l’autista, hai deciso di togliere le ruote, hai deciso di cambiare colore, hai cambiato tutto ciò che sta alla base, la colpa è la tua».

rudi garcia aurelio de laurentiis

Ovviamente il riferimento e a De Laurentiis:

«De Laurentis aveva in mano tutto. Aveva l’allenatore più forte in assoluto, il direttore più forte che c’era. Ha cercato il modo di rompere questo giocattolo. Va a prendere un allenatore che per me è una brava persona però devo dire che non è adatto a Napoli. Perché se tu in Europa hai fatto grande fatica, l’ultimo periodo sei stato esonerato in Arabia Saudita dove, secondo me, lì non è calcio. C’è qualcosa che non quadra. Non è che, tu dici, oh con rispetto va a Bologna, che ne so va alla Cremonese con rispetto di tutti eh. Una squadra normale o al Sassuolo dove non c’è pressione. Vai a dargli una patata bollente con una situazione particolare. Errore clamoroso da parte del presidente De Laurentiis. Il disastro l’ha fatto lui».

Su Garcia invece, Cassano è ancora più duro:

«Andiamo alla questione allenatore. La sua comunicazione mi sta piacendo zero. Secondo lui sono tutti importanti. Ha cercato di far capire alla squadra che tutti sono uguali e ieri lo ha dimostrato. Quando lui dice la panchina è forte, Osimhen può anche uscire. Lo ha fatto con Kvara, con Anguissa. Lui ha normalizzato una squadra che era clamorosa, era al top e andava oltre. Lui sta mettendo mano in modo sbagliato, sta parlando in modo sbagliato.

de laurentiis garcia

Se tu sei un buon giocatore, un grande giocatore e hai una guida che ti dà quelle due tre situazioni in più, sei una roba. Il problema ancor più grande è che ieri si è chiusa una parentesi. Secondo me Garcia ha perso credibilità. L’uscita di Osimhen. Quando dice “Cazzo, perché non giochi con le due punte”, hai perso credibilità. L’allenatore nello spogliato non conta più un cazzo. Se tu davanti al mondo intero dici “perché non metti le due punte”, hai perso credibilità. O il tuo allenatore fino a che rimane, Osimhen è fuori rosa oppure da domani non conta più niente».

kvara genoa napoli

Infine sulla questione Kvara:

«Il meno pagato del Napoli è Kvara. Ha fatto il furbo il presidente perché sta allungando le trattativa. L’anno scorso è stato fra i migliori, è entrato fra i 30 candidati del Pallone d’Oro. Non mi rinnovi, dammi qualcosa in più. Da Laurentiis ha fatto il furbo. Al giocatore gli gira il cazzo (testuale, ndr), sto giocando male, attaccati al…, arrangiati. Osimhen fra 15 mesi può firmare con chi vuole. De Laurentiis per non dargli l’aumento si tiene e allunga. Il procuratore di Osimhen e il giocatore giocano al rialzo».