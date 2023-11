9 nov 2023 10:15

DE LAURENTIIS SI INCAZZA PER IL PARI CHAMPIONS, RUDI GARCIA: "NULLA DA RIMPROVERARE ALLA SQUADRA" - “IL NAPOLI È COME QUEI TENNISTI CHE GIOCANO BENE MA SOPRATTUTTO NEI PALLEGGI” - "IL NAPOLISTA": “L’1-1 CON L’UNION BERLINO NON SPOSTA NULLA IN CHIAVE CHAMPIONS MA LA SQUADRA DI GARCIA FATICA A VIVERE LE PARTITE. IMPERDONABILE IL GOL IN CONTROPIEDE DA CORNER” – "REPUBBLICA": “TURNOVER DIMENTICATO PERSINO CON L’UNION, C’È DAVVERO TANTA DISTANZA TRA I TITOLARI E GLI ACQUISTI? IL PAREGGIO NON PUÒ RIPORTARE RUDI GARCIA NELL’ESCLUSIVO RUOLO DI GRANDE ACCUSATO. NON È IL SOLO”