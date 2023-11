DE LAURENTIIS TRATTA CON TUDOR – IL NODO DEL CONTRATTO (AURELIONE PROPONE UN ACCORDO FINO A FINE STAGIONE CON LA CLASSICA OPZIONE UNILATERALE DI RINNOVO, IL TECNICO INVECE VORREBBE UNA GARANZIA FINO AL 2025) – LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI SULLA PARTITA CON L’EMPOLI: “SQUADRA APPANNATA, GIOCO IMPROPRIO E IMPROBABILE”. LE BORDATE A LOTITO PER I DIRITTI TV E ALL’AGCOM PER IL RITARDO SULLA LEGGE ANTI-PIRATERIA

ORE 19 Di Marzio: «De Laurentiis rifletterà su Tudor, ha ascoltato la sua idea di calcio».

Ecco cosa ha scritto Di Marzio:Nel corso dell’incontro con De Laurentiis Tudor ha spiegato la sua idea di calcio e ha fatto alcune richieste. Ora il presidente del Napoli rifletterà sul da farsi, decidendo in queste ore se procedere e chiudere.

Al centro delle discussioni ci sarebbero due aspetti su tutti. Il primo è relativo alla durata del contratto: De Laurentiis propone un accordo fino a fine stagione con la classica opzione unilaterale di rinnovo, Tudor invece vorrebbe una garanzia fino al 2025. Il secondo è di natura tattica, considerando che il tecnico schiera le sue squadre generalmente con la difesa a tre e degli esterni a tutta fascia, un assetto che difficilmente andrebbe incontro alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa.

Tuttavia, su quest’ultimo punto, è molto probabile che Tudor si impegni per trovare una soluzione ibrida, che quindi non comporti lo smantellamento del 4-3-3 intorno al quale il Napoli ha costruito la sua identità recente. Nelle prossime ore è attesa una nota della società, che quanto meno renda ufficiale l’interruzione del rapporto con Garcia. Il francese oggi ha lasciato Napoli per fare ritorno in Francia ed è ormai certo che non sarà lui a dirigere la ripresa dei lavori a Castel Volturno in programma mercoledì”.

DE LAURENTIIS: NAPOLI APPANNATO, CON L’EMPOLI GIOCO IMPROPRIO E IMPROBABILE (agenzia Dire)

“Può capitare di essere un po’ appannati come ieri e giocare in maniera impropria e improbabile contro l’Empoli”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riferendosi alla sconfitta di ieri degli azzurri. Il numero uno del club ha parlato in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli, De Laurentiis ha deciso di riprendere i contatti con gli allenatori liberi che prenderebbero il posto di Rudi Garcia. De Laurentiis ha provato anche a far dimettere Garcia, ma il francese non vuole saperme. Si attende la fumata bianca in questi giorni considerando che il tecnico francese non allenerà il Napoli alla ripresa degli allenamenti. Tra questi, in pole c’è il nome del croato Igor Tudor.

INTANTO PERO’ DE LAURENTIIS È A UNA TAVOLA ROTONDA SUGLI STADI

ORE 17.15, DE LAURENTIIS ATTACCA LOTITO E AGCOM (AGENZIA DIRE)

De Laurentiis attacca Lotito: «Lo chiamo Lotrito, diritti tv fatta ad arte per lui» (è sempre al convegno).

Ecco cosa riporta l’agenzia Dire.

«Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo “Lotrito”, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni, che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda “Le nuove prospettive sulla riforma dello sport”, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.

A proposito quindi della legge contro la pirateria, ha aggiunto: “Quando poi abbiamo i nemici in casa, l’Agcom, che ritardano l’approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri».

