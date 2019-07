25 lug 2019 15:48

DE ROSSI, IN BOCA AL LUPO! MARADONA ACCOGLIE L'EX CAPITANO GIALLOROSSO: "IN ARGENTINA STARAI BENISSIMO. LA MAGLIA DEL BOCA E’ COME IL SANGUE DI SAN GENNARO..." - TIFOSI IMPAZZITI E CAOS IN AEROPORTO: IL CENTROCAMPISTA È ARRIVATO A BUENOS AIRES CON LA MOGLIE E ALCUNI AMICI, AD ATTENDERLO I SUOI NUOVI SOSTENITORI DEL BOCA CON CORI E STRISCIONI – VIDEO