DE ROSSI HA DECISO: NON CONTINUERÀ A GIOCARE – L’EX CAPITANO DELLA ROMA SEMBRAVA INTENZIONATO A CONTINUARE MAGARI MIGRANDO IN ARGENTINA O IN AMERICA, E INVECE ALLA FINE HA SCELTO DI SMETTERE – MANCINI LO ASPETTA NELLO STAFF DELLA NAZIONALE, INTANTO STUDIERÀ DA ALLENATORE – MA NIENTE ROMA: DOPO QUELLO CHE È SUCCESSO A TOTTI…

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Nessun'altra dopo la Roma. Daniele De Rossi ha deciso, a meno di ripensamenti: basta con il calcio giocato. Lo riferisce 'Il tempo'. Dopo l'amaro addio al giallorosso, l'ex capitano era intenzionato a continuare: il suo nome era stato accostato al Boca Juniors del suo ex compagno Burdisso, ai LA Galaxy e soprattutto alla Fiorentina, cui a un certo punto sembrava vicinissimo. Ora Mancini lo aspetta nello staff azzurro, intanto studierà da allenatore.

Le vacanze in giro per il mondo con la famiglia e il confronto con gli amici sono serviti a De Rossi a fare chiarezza sul futuro. Di sicuro per il momento non c'è la Roma, che gli aveva proposto un ruolo da dirigente. Ma Daniele, dietro una scrivania, non ci si vede proprio e quello che è successo a Totti non lo ha certo invogliato a intraprendere quella strada. A 36 anni - li compirà il 24 luglio - De Rossi ha deciso dunque di appendere le scarpette al chiodo e le opportunità nel mondo del calcio non gli mancano. Come riferisce ancora 'Il tempo' Roberto Mancini lo aspetta come vice in Nazionale o comunque per un ruolo importante nello staff azzurro. Intanto potrà frequentare il corso da allenatore a Coverciano.

