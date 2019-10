DE ROSSI TORNA ALLA ROMA? - SEMBRA IMPOSSIBILE VISTO L’ADDIO POLEMICO DI QUEST’ESTATE E L’ACCASAMENTO AL BOCA JUNIORS, MA LE PRECARIE CONDIZIONI FISICHE STANNO COMPLICANDO MOLTO L’ESPERIENZA CALCISTICA IN ARGENTINA - DDR POTREBBE DIR ADDIO AL CALCIO GIOCATO ALLA FINE DEL CONTRATTO E NELLA CAPITALE SI STA LIBERANDO UN POSTO COME…

Clamorosa indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport: Daniele De Rossi potrebbe tornare alla Roma. Uno scenario quasi impensabile, visto il recente addio polemico di quest'estate e il conseguente accasamento al Boca Juniors in Argentina, però la situazione che si sta delineando renderebbe molto probabile il ritorno a Roma del fu "Capitan Futuro".

Le precarie condizioni fisiche del campione del Mondo di Germania 2006 stanno complicando molto la sua esperienza calcistica in Sud America, quindi si potrebbe pensare ad un addio al calcio giocato al termine del suo contratto al Boca. Curiosità del caso vuole che il contratto del padre di Daniele, Alberto De Rossi, sia in scadenza a giugno e che quindi si libererebbe un posto vacante per la panchina della Primavera della Roma. In altre parole: Daniele De Rossi potrebbe diventare il nuovo allenatore della formazione under 19 giallorossa, con il padre Alberto che diverrà supervisore delle squadre giovanili dopo aver passato 17 anni su quella panchina destinata ora al figlio.

L'amministratore delegato romanista Guido Fienga sta lavorando a fari spenti affinché quest'ipotesi diventi realtà. Se sia solo un'indiscrezione giornalistica o meno, solo il tempo lo potrà dire, ma l'idea di vedere Daniele De Rossi come allenatore affascinerebbe non poco.

