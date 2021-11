IL DEBUTTO DI ANTONIO CONTE SULLA PANCHINA DEL TOTTENHAM STAVA PER SALTARE PER COLPA DELLA BREXIT! – IL TECNICO ESORDIRÀ STASERA IN CONFERENCE LEAGUE CONTRO IL VITESSE ARNHEIM DOPO AVER OTTENUTO IL PERMESSO DI LAVORO, CONDIZIONE NECESSARIA PER LAVORARE NEL REGNO UNITO DOPO L’USCITA DALL’UE – LE TEMPISTICHE PER OTTENERE IL PERMESSO AVEVANO MESSO A RISCHIO IL RITORNO IN INGHILITERRA DI “ANDONIO”, MA TUTTE LE FORMALITÀ SONO STATE RISOLTE IN TEMPO…

1. ESORDIO A RISCHIO PER CONTE

Il debutto ufficiale di Conte sulla panchina del Tottenham dovrebbe arrivare questa sera contro il Vitesse Arnhem in Europa Conference League. Condizionale d’obbligo perché fino a ieri sera non era ancora arrivato il permesso di lavoro (requisito indispensabile post-Brexit). Il Tottenham è fiducioso, solo questione di burocrazia dicono e, del resto, uno con il curriculum di Conte non verrà certo respinto.

All’andata il predecessore di Conte, Nuno Espirito Santo, aveva schierato un formazione piena di riserve e gli Spurs sono stati sconfitti. Questa sera dovremmo vedere il Tottenham migliore anche perché in caso di pareggio o sconfitta le possibilità di passare il turno si ridurrebbero a un lumicino. Fuori causa gli infortunati Sessegnon e Gil, Conte ha a disposizione il resto della rosa.

Tutti si aspettano la difesa a 3, considerato marchio di fabbrica del tecnico salentino, ma probabile che continui con lo schema di Nuno, cioè il 4-3-3, visto il pochissimo tempo a disposizione sul campo d’allenamento. Poi, alla lunga si potrebbe anche passare al 3-4-1-2 visto ai tempi del Chelsea.

Son è molto efficace sia largo sulla fascia oppure a fianco di Kane, magari riesumando il Lu-La di nerazzura memoria. In difesa, Romero a parte, manca un po’ di esperienza per la difesa a tre, ma si potrebbe ipotizzare l’argentino con Dier e uno fra Sanchez, Tanganga e Rodon. Reguilon ed Emerson Royal sono già terzini che spingono sulle fasce, perfetti per lo schema. In mediana, bisognerà lavorare.

Hojbjerg sembra l’unico elemento affidabile. Alli e Ndombele, quotatissimi in passato, ultimamente si sono trovati ai margini della prima squadra. Per il ruolo di trequartista, occhio a Lo Celso, anche se potrebbe reinventarsi uno come Lucas Moura. Ma chi segue Conte da anni sa che non è legato a uno schema particolare e, anzi, si adatterà agli uomini a disposizione.

2. ANTONIO CONTE HA OTTENUTO IL PERMESSO DI LAVORO

Antonio Conte siederà in panchina stasera nella partita di Conference League tra il Tottenham e il Vitesse Arnhem, che segnerà il suo debutto sulla panchina degli Spurs.

INTOPPI RISOLTI

L'unico dubbio era legato alla tempistica necessaria per avere il permesso di lavoro in tempo per la partita di stasera, ma tutte le formalità sono state espletate e Conte potrà guidare la squadra in una partita già fondamentale per il passaggio del turno del Tottenham in Conference League.

