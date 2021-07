DELUSIONI OLIMPICHE - JESSICA ROSSI RESTA FUORI DALLA FINALE: "IL PESO DI PORTABANDIERA? NO, AVVERSARIE TOP" – ORA POTREBBE FARE COPPIA CON L’EX MARITO MAURO DE FILIPPIS NELLA GARA A SQUADRE MISTA DI SABATO: "SE IL D.T. ME LO CHIEDERÀ..." – FIORETTO A SQUADRE DONNE FUORI DALLA FINALE PER L’ORO: IN VANTAGGIO 40-37 CONTRO LA FRANCIA NELL’ULTIMO ASSALTO ARIANNA ERRIGO SI FA RIMONTARE...

Da gazzetta.it

jessica rossi

FIORETTO DONNE: ITALIA K.O., SARÀ FINALE PER IL BRONZO— Dopo l’assalto finale Errigo in difficoltà contro la Thibus, l’Italia alla fine arrende 45-43 . Alle 11.30 finale per il bronzo.

FIORETTO DONNE: ITALIA-FRANCIA 40-37— Semifinale fioretto donne. Dopo il penultimo assalto (Volpi-Ranvier), Italia-Francia è sul 40-37. Ora Arianna Errigo deve chiuderla!

JESSICA ROSSI

Davide Chinellato per gazzetta.it

Jessica Rossi non riesce ad essere delusa. Vero, nel Trap di cui è stata campionessa olimpica a Londra 2012 non è arrivata nemmeno in finale, ma la portabandiera azzurra sente di non avere nulla da rimproverarsi. “Ho fatto comunque una buona gara - racconta nel caldo asfissiante dell’Asaki Shooting Range -. Ho fatto un buon punteggio, ma il livello delle avversarie è stato molto alto, più di quanto mi aspettassi, onestamente”.

jessica rossi e l'ex marito

PORTABANDIERA

Jessica racconta di non aver sentito il peso di aver fatto da portabandiera nella Cerimonia di Apertura. “Nessun peso, anzi quella resta una grande emozione, l’onore di aver guidato la delegazione italiana più numerosa di sempre”. E non le pesa nemmeno che si continui a parlare di lei e dell’ex marito Mauro De Filippis, con cui potrebbe fare coppia nella gara a squadre mista di sabato (il d.t. Albano Pera annuncerà la decisione sulla coppia azzurra entro oggi). “Non mi dà fastidio che si parli di noi, sapevo che faceva parte del gioco. Io non ho mai detto di non voler gareggiare con lui: se il d.t. me lo chiederà lo farò”.

arianna errigo

OBIETTIVO PARIGI

Anche se la sua Olimpiade finisse qui, Jessica lascerebbe Tokyo con un ricordo positivo, nonostante l’eliminazione. “Punto a Parigi - racconta Jessica -. Ma ora ho voglia di andare a casa. Basta coi letti di cartone o i materassi di plastica”. Poi se ne va con un sorriso, in attesa di sapere se la sua Olimpiade è davvero finita.

jessica rossi 1 jessica rossi elisa di francisca arianna errigo arianna errigo jessica rossi 4