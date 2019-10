DEMIRAL E UNDER, CHE PEZZI DI M-ERDOGAN – I DUE CALCIATORI TURCHI DI JUVE E ROMA SI SCHIERANO A FAVORE DELL’OFFENSIVA IN SIRIA – SUI SOCIAL SI SCATENA L’INFERNO, I TIFOSI DELLA ROMA: “VERGOGNATI. FACCI VEDERE QUANTO SEI MASCHIO, VAI TU IN SIRIA”- IL FIGLIO DI FALCAO: “QUANDO FAI QUESTE COSE, LEVATI LA MAGLIA DELLA ROMA”

Da www.corrieredellosport.it

demiral under

Dopo le polemiche per il tweet di Demiral, difensore della Juventus, ecco quelle per il post pubblicato questa mattina dall'attaccante turco della Roma, Cengiz Under. Il giocatore ha pubblicato una sua foto con la maglia giallorossa mentre esulta dopo un gol della scorsa stagione facendo il saluto militare, postando poi le animotion della bandiera turca. Un messaggio chiaro del ventiduenne che si è schierato con questo tweet a favore dell’invasione del nord della Siria da parte della Turchia, il suo Paese. Un'offensiva per annientare il popolo curdo e creare una "zona cuscinetto" nel nordest della Siria, per allontanare dal confine con la Turchia le milizie dell'Ypg, le unità combattenti di protezione popolare curde considerata dal governo turco un gruppo terroristico.

CENGIZ UNDER

Un post che ha scatenato una vera e propria contestazione su Twitter di chi è preoccupato per le sorti del popolo curdo, anche da parte di alcuni tifosi della Roma: "Vergognati, mentre fai lo splendido sui social ci sono donne e bambini che muoiono. Facci vedere quanto sei maschio, vai tu in Siria. Roma, fategli cancellare il post!", la richiesta di una tifosa. Nel post Under indossa la maglia della Roma: "Con questo post non rappresenti il club, quindi per scrivere di politica devi farlo senza mettere in mezzo la Roma!", e ancora: "Togliti quella maglia, non la meriti".

il figlio di falcao su under cengiz under

Poi i messaggi alla Roma: "Non pensate sia arrivato il momento di limitare i profili social dei propri calciatori (che sono dipendenti)? Non è più accettabile una cosa del genere". I commenti sotto al posto sono molto duri nei confronti del tesserato giallorosso: "Spero che la Roma prenda seri provvedimenti", "Belle bravata, complimenti Under". Fino a qualche ora fa i romanisti scalpitavano nel vedere Under di nuovo in campo dopo il lungo infortunio, adesso alcuni lo contestano per i suoi messaggi social a scopo politico.

CENGIZ UNDER CENGIZ UNDER E LA MADRE