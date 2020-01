DERBY CAPITALE – IN TRIBUNA VIP IL GRANDE RITORNO DI UN ASSONNATO E ACCIGLIATO FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE SCORTATO DALLA SUA MALVINA. COSA ACCADRA’ SULLA QUESTIONE DEL NUOVO STADIO DELLA ROMA? – TIFOSI GIALLOROSSI INCREDULI PER LA PAPERISSIMA DI PAU LOPEZ: "COME GOICOECHEA..." -DA VELTRONI ALLA PATTINATRICE FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA -FOTO+VIDEO

Finisce in parità con un po’ di rimpianti da una parte e dall’altra il derby della Capitale e delle papere tra Roma e Lazio. Strakosha e Pau Lopez hanno “segnato” questa stracittadina che vede frenare la corsa verso la vetta da parte dei biancocelesti ma lascia del rammarico in casa giallorossa che ha sprecato di più.

Assoluti protagonisti in negativo del derby i due portieri: al 26′ Strakosha esce male e Dzeko di testa porta avanti i giallorossi. Ancora più grave il pasticcio di Pau Lopez al 34′ che smanaccia male un pallone destinato fuori e regala ad Acerbi il pari. La Roma recrimina per un palo di Pellegrini al 44′. Ma in generale ha creato di più della Lazio insolitamente imballata anche nel finale quando tutti si aspettavano il colpo in zona biancoceleste.

Delusione giallorossa: più cattiveria

Anche per questo i tifosi della Roma se la sono presa con la sterilità offensiva dei giallorossi al di là del gol di Dzeko favorito dall’incertezza di Strakosha. “Kluivert inesistente oggi!” scrive qualcuno; “L’atteggiamento c’è, la precisione no” per un altro tifoso giallorosso; in molti ce l’hanno con l’olandese “quando Kluivert tira è una vera minaccia! …per i fotografi dietro la porta”; “Il modo di correre di Kluivert e di Under mi innervosisce!”; “È incredibile come con tutte queste occasioni ancora non abbiamo segnato”.

Non ci sono più bandiere

Al di là delle puntuali proteste arbitrali, senza i vari Totti, De Rossi e ora anche Zaniolo infortunato anche se presente in tribuna all’Olimpico, i tifosi della Roma speravano di vedere in campo, almeno per uno spezzone Florenzi ed invece niente. E allora anche Fonseca finisce tra gli imputati: “Il derby di Roma senza Florenzi in campo non è un derby, qualcuno spieghi a Fonseca come sono i derby a Roma”; “Cmq Florenzi l avrei fatto entrare”.

Spinazzola, rimpianti nerazzurri

Ma tra i vari tweet sul derby sono in tanti a sottolineare la prova, ancora una volta maiuscola di Spinazzola che ha arato la sua fascia facendo rimpiangere la scelta dell’Inter di rimandarlo a Roma facendo saltare lo scambio con Politano. Ed allora il rammarico si trasforma in ironia: “Ma Spinazzola non era quello che non aveva passato le visite mediche all’Inter?”;

“Vedere Spinazzola giocare le ultime 2 partite ti fa capire perché l’Inter è là”; È evidente che Spinazzola non avrebbe passato le visite mediche…”; “Complimenti all’Inter per averci preso su Spinazzola… ecupero mostruoso su Immobile. Che tale è sembrato…”

