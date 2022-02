7 feb 2022 17:11

IL DERBY DI MILANO FINISCE CON LO SPUTO-GATE - LAUTARO RISCHIA DI SALTARE LA SFIDA SCUDETTO CON IL NAPOLI PER UN PRESUNTO SPUTO A THEO HERNANDEZ – DOPO LO SCONTRO CON L'ATTACCANTE DELL'INTER A FINE GARA, IL TERZINO DEL MILAN SI PORTA IL DITO ALL’ORECCHIO COME A DIRE AI TIFOSI AVVERSARI "NON VI SENTO". L’ARGENTINO SI INFURIA PER IL GESTO, INVEISCE CONTRO IL MILANISTA E SEMBREREBBE SPUTARGLI. MA C'E' CHI SUGGERISCE UN'ALTRA RICOSTRUZIONE (FOTO) - LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON SI È ANCORA ESPRESSA SULL’ACCADUTO – VIDEO