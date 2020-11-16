UN DIAVOLO PER CAPELLO – DON FABIO RICORDA LA FINALE DI CHAMPIONS DEL ’94 VINTA DAL MILAN (IN EMERGENZA) CONTRO IL BARCELLONA STELLARE DI CRUYFF – “LA SUPERIORITA’ DEL MILAN FU IMPRESSIONANTE. POTEVAMO FARE SEI GOL. LA COSA CHE NON MI PIACQUE FU LA CONFERENZA POST GARA DI CRUYFF. DISSE CHE IL BARCELLONA AVEVA PERSO PERCHE’ AVEVA FATTO DEGLI ERRORI E CHE L’ARBITRO AVEVA PERMESSO CHE…” - VIDEO

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“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”

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