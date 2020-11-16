zubizarreta milan barcellona capello desailly berlusconi capello schermata 2020 11 16 alle 09.47.54
MILAN BARCELLONA 4-0 milan barcellona 2 MILAN BARCELLONA
UN DIAVOLO PER CAPELLO – DON FABIO RICORDA LA FINALE DI CHAMPIONS DEL ’94 VINTA DAL MILAN (IN EMERGENZA) CONTRO IL BARCELLONA STELLARE DI CRUYFF – “LA SUPERIORITA’ DEL MILAN FU IMPRESSIONANTE. POTEVAMO FARE SEI GOL. LA COSA CHE NON MI PIACQUE FU LA CONFERENZA POST GARA DI CRUYFF. DISSE CHE IL BARCELLONA AVEVA PERSO PERCHE’ AVEVA FATTO DEGLI ERRORI E CHE L’ARBITRO AVEVA PERMESSO CHE…” - VIDEO-
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MILAN BARCELLONA 4-0 milan barcellona 2 MILAN BARCELLONA
MICHELE SANTORO CHIUDE BOTTEGA: LIQUIDATA “ZEROSTUDIO’S” - LA SOCIETÀ AVEVA CHIUSO IL 2019 CON OLTRE 325MILA EURO DI PERDITA RISPETTO AL PICCOLO UTILE DI 24MILA EURO DELL’ANNO PRECEDENTE E UN FATTURATO DI 60MILA EURO, LETTERALMENTE CROLLATO DAI RICAVI DI 2 MILIONI DEL 2018 - “NEL CORSO DELL’ANNO NON SI SONO PRESENTATE UTILI OPPORTUNITÀ EDITORIALI E TELEVISIVE CHE POTESSERO PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI VALIDE”. SINTESI FINALE: NESSUNO LO HA CHIAMATO
I MIGLIORI JANNIK DELLA NOSTRA VITA - IL PRIMO TORNEO ATP, LE SCINTILLE CON ZVEREV, IL MILAN, LE RAGAZZE, JANNIK SINNER SI RACCONTA: “PERCHE’ ERO COSI’ CORRUCCIATO MENTRE ASPETTAVO LA COPPA? STAVO CERCANDO DI CAPIRE PERCHÉ AVEVO PERSO IL SECONDO SET: LE EMOZIONI LE VIVO PIU’ DENTRO CHE FUORI – NADAL E’ SUPERIORE DI TESTA. IO POSSO MIGLIORARE IN TUTTO E ORA ASPETTO FEDERER...” - LA FRECCIATONA A ZVEREV – VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
VENGHINO SIGNORI VENGHINO! – L’AZIENDA STATUNITENSE DI BIOTECNOLOGIE “MODERNA”: “IL NOSTRO VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS HA UN’EFFICACIA DEL 94,5%”, CIOÈ 4,5 PUNTI PERCENTUALI IN PIÙ DI QUELLO DI PFIZER – MA ALLA FINE DELLA CORSA QUELLO DI OXFORD/ASTRAZENECA SARÀ PIÙ AFFIDABILE, ECONOMICO E PIÙ FACILE DA SOMMINISTRARE. ANDRÀ COMUNQUE BENE A TUTTI: UN VACCINO SOLO NON RIUSCIRÀ A SODDISFARE TUTTA LA DOMANDA