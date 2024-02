6 feb 2024 16:16

UN DIAVOLO PER CARVALHO - IL CENTROCAMPISTA DEL REAL BETIS, WILLIAM CARVALHO, FINISCE A PROCESSO CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI UNA RAGAZZA DI IBIZA - LA GIOVANE HA RACCONTATO DI ESSERSI SVEGLIATA IN UN ALBERGO, DOPO AVER PASSATO UNA SERATA IN DISCOTECA CON IL PORTOGHESE, CON EVIDENTI SEGNI DI VIOLENZA SUL CORPO E SENZA RICORDARE COSA FOSSE SUCCESSO LA SERA PRIMA SE NON LUI CHE LA AFFERRAVA PER IL COLLO COSTRINGENDOLA A...