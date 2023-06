DIAVOLO, CHE CASINO! – MALDINI LASCIA UFFICIALMENTE LA DIRIGENZA DEL MILAN. ORA I CALCIATORI LI SCEGLIERANNO CON L'ALGORITMO. NON E' UNA BATTUTA. E' L'EFFETTO MONEYBALL APPLICATO AL CALCIO – LO SPOGLIATOIO ROSSONERO È IN SUBBUGLIO E RAFA LEAO PUBBLICA UN VIDEO IN CUI MIMA DI CUCIRSI LA BOCCA COME PER DIRE “NON POSSO PARLARE” – TRA I TIFOSI C’È CHI INVITA A DISERTARE LO STADIO PER PROTESTARE CONTRO GERRY CARDINALE

1.PAOLO MALDINI LASCIA IL MILAN, IL COMUNICATO

Estratto dell’articolo di Arianna Ravelli per www.corriere.it

massara maldini

Paolo Maldini e il Milan si dividono, adesso è ufficiale. Una decisione presa dalla società. L’incontro, avvenuto ieri in un hotel di Milano, tra l’ex campione rossonero e responsabile dell’area tecnica e il proprietario del Milan Gerry Cardinale, non era stato dei più piacevoli, la conversazione era stata definita «difficile» […]

«L’Ac Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel club, con effetto 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il coach della prima squadra, riportando direttamente all’amministratore delegato».

massara maldini

Resta un peccato non essere riusciti a proseguire assieme. È chiaro che questi sono i giorni del disorientamento dei tifosi che vedevano in Paolo, figlio di Cesare, il garante del milanismo, gasati anche da risultati che hanno portato negli ultimi anni a uno scudetto e alla semifinale di Champions.

maldini ride con ibra e massara

Ma in un’azienda bisogna andare tutti nella stessa direzione. Troppo diverse le filosofie dei due per non prendere strade diverse. Maldini, da responsabile dell’area tecnica, voleva mantenere l’autonomia ottenuta un anno fa — quando il contratto gli stava scadendo e Cardinale stava completando l’acquisizione del Milan da Elliott — che gli consentiva di spendere senza controlli un budget per il mercato (che l’anno scorso è stato di 50 milioni di euro, il più alto della serie A). […]

2.LEAO MIMA SUI SOCIAL UNA BOCCA CUCITA: RIFERIMENTO A MALDINI E MASSARA VIA DAL MILAN?

Estratto da www.gazzetta.it

massara paolo maldini pioli gazidis

Sibillino, ma neanche troppo. L'imminente addio di Maldini e Massara ha scosso il mondo Milan, spogliatoio compreso. Nelle ultime ore alcuni giocatori hanno commentato a modo loro l'addio delle due colonne che hanno costruito lo scudetto del 2022.

Su tutti Leao, oggi protagonista con una storia Instagram direttamente da Lisbona neanche troppo ambigua. Il portoghese, inquadratosi in auto, ha mimato il gesto di una bocca cucita. Sembra dire "non posso parlare". Il tutto mentre sorride. […]

3. MILAN CLUB, SOLIDARIETÀ A MALDINI E MASSARA: L'INVITO AI TIFOSI

Estratto da www.corrieredellosport.it

RAFA LEAO SI 'CUCE' LA BOCCA SU INSTAGRAM

"La chat Milan Club esprime la sua totale solidarietà a Paolo Maldini e Frederic Massara in seguito alla decisione della proprietà di estrometterli e di interrompere un progetto vincente. Paolo Maldini è una leggenda per generazioni di tifosi rossoneri e un professionista che è stato fondamentale per restituire all’AC Milan la sua dignità.

Per questo la chat assume da oggi il nome di “Milan Club Maldini” e invita tutti i milanisti a disertare lo stadio, a non sottoscrivere alcun abbonamento per la prossima stagione e a boicottare ogni tipo di merchandising con il brand Milan. Rinnoviamo invece il nostro totale sostegno alla squadra. Forza Milan, il nostro Milan". […]

PAUL SINGER E GERRY CARDINALE GERRY CARDINALE IN PIAZZA A FESTEGGIARE IL MILAN PAUL SINGER E GERRY CARDINALE E GORDON SINGER RAFAEL LEAO NAPOLI MILAN