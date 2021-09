12 set 2021 20:53

DIAVOLO DI UN IBRAHIMOVIC: L'E' UN GRAN MILAN - IBRA (IN VERSIONE SAMURAI CON TRECCIA) TORNA IN CAMPO DOPO 4 MESI E VA SUBITO IN RETE. A SEGNO ANCHE LEAO. KESSIE SBAGLIA UN RIGORE. SCINTILLE NEL FINALE. SARRI ENTRA IN CAMPO E SE LA PRENDE CON SAELEMAEKERS. ECCO LA FRASE URLATA DAL TECNICO DELLA LAZIO...