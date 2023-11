DIAVOLO A META’ – ALTRO CHE SVOLTA: DOPO L'IMPRESA COL PSG, IL MILAN BUTTA VIA CON IL LECCE UNA VITTORIA CHE SEMBRAVA FATTA - AVANTI DI DUE RETI, SI FA RIMONTARE NELLA RIPRESA. E RISCHIA DI PERDERE ALL'ULTIMO SECONDO: ANNULLATO UN GOL PAZZESCO DI PICCOLI AL 94’ – ESPULSO GIROUD PER PROTESTE – INFORTUNIO MUSCOLARE PER LEAO – VIDEO

Partita pazza al Via del Mare: il Milan va avanti sul 2-0 con le reti di Giroud e Reijnders nel primo tempo, poi nella ripresa il Lecce rimonta con Sansone e Banda. Nel finale rosso a Giroud e al 94' arriva anche il gol vittoria giallorosso di Piccoli, ma Abisso annulla per fallo dell'attaccante. Termina 2-2 con tante recriminazioni da ambo le parti: i giallorossi toccano quota 13 punti, il Milan va a quota 23.

[...] si ferma Leao. Su un lancio di Pobega in profondità il portoghese arresta la sua corsa per un problema muscolare alla coscia: al suo posto entra Okafor. Ed è proprio il neo entrato, al 14', a confezionare la prima occasione del match con un tiro in area che trova l'attenta risposta di Falcone.

Al 27' va in vantaggio: Theo Hernandez sulla sinistra scambia con Okafor e poi crossa in mezzo un pallone potente che Giroud, nonostante la marcatura, insacca per l'1-0 Milan. I giallorossi accusano il colpo e al 35' arriva anche il raddoppio grazie ad una grande azione personale di Reijnders che parte dalla trequarti e arriva in area dove buca Falcone per il gol del 2-0, il primo per lui in Serie A. Pochi minuti dopo l'olandese sfiora la doppietta, è il palo esterno a dirgli di no. Il Lecce risponde subito con una grande occasione per Banda da pochi metri che però trova la strepitosa risposta di Maignan.

Nella ripresa Pioli inserisce subito Musah per Calabria, poi al 53' Theo Hernandez vanifica un contropiede facendosi murare in area da Gendrey, prima che una scorribanda sulla destra di Banda, 1' più tardi, produca un cross facile preda di Maignan. [...+ Al 65' il Lecce la riapre: è Sansone, sugli sviluppi di un corner con la spizzata di Blin, a insaccare il gol del 2-1. Non passano neanche 2' e i giallorossi la pareggiano incredibilmente: ripartenza letale del Lecce e palla che arriva a Banda che, dalla destra, raccoglie il passaggio di Piccoli e buca Maignan per il gol del 2-2.

Al 77' una punizione di Sansone dà l'illusione del gol (la palla sbatte sull'esterno della rete), poi all'80' Piccoli spreca un clamoroso contropiede: invece di servire uno dei due compagni liberi, calcia altissimo. Passano 4' e Sansone centra il palo di testa con il pallone che ballonzola davanti alla linea e poi termina sul fondo. All'88' Banda si ferma e chiede il cambio, D'Aversa inserisce Venuti.

Nei 4' di recupero Giroud perde la testa e si fa espellere per proteste. Al 93' sembra accadere l'incredibile con il gol di Piccoli dalla distanza, ma il Var chiama Abisso alla review: gol annullato, termina 2-2.

