DIAVOLO DI UN PIOLI! - STEFANO PIOLI HA RINNOVATO IL SUO CONTRATTO CON IL MILAN FINO AL 2023 - GAZIDIS: “NON PARLIAMO TROPPO DI SOGNI, PARLIAMO DI LAVORO. STEFANO È PERFETTO PER RAPPRESENTARE I VALORI DEL CLUB” – MALDINI: "NOI NON FACCIAMO UN CONTRATTO SOLO CON L'ALLENATORE PIOLI, MA CON L'UOMO. C'È UN RISPETTO ASSOLUTO E SINTONIA TRA LE PARTI"

Era nell'aria e alla fine è arrivata anche la firma nero su bianco: Stefano Pioli rinnova il suo contratto con il Milan fino al 2023, con anche l'opzione di un ulteriore anno. Il tecnico, che era in scadenza a giugno 2022, continua così il suo percorso alla guida del progetto rossonero.

La firma è arrivata insieme a tutta la dirigenza rossonera al completo: dal presidente Scaroni fino a Maldini, Massara e il Ceo Gazidis.Pioli ha preso in mano il club a ottobre del 2019 e ha riportato i rossoneri in Champions League dopo 7 anni dall'ultima volta.

Le sue prime parole post-rinnovo arrivano mentre commenta in diretta tv la foto con l'abbraccio a Messias dopo il suo gol vittoria contro l'Atletico Madrid: "L'ultima foto è la più fresca, la più bella perché è l'ultima ma mi auguro che dopo questo momento ce ne siano tante altre. Vogliamo essere ambiziosi e costruire qualcosa di importante".

C'è il commento di Gazidis sul rinnovo del tecnico: "È un processo step by step. Non è necessario pensare troppo avanti solamente con i sogni. Stefano ora va a Milanello per il lavoro e questo è fondamentale per il nostro progresso. Non parliamo troppo di sogni, parliamo di lavoro. Stefano è perfetto per rappresentare i valori del club". E Maldini: "Noi non facciamo un contratto solo con l'allenatore Pioli, ma con l'uomo. C'è un rispetto assoluto e sintonia tra le parti".

