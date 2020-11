DIEGO, NON FACCIAMO SCHERZI - ORE DI ANSIA PER MARADONA RICOVERATO IN UNA CLINICA DI LA PLATA NON SI TRATTA DI CORONAVIRUS. IL SUO MEDICO SMENTISCE LE VOCI DI UN POSSIBILE ICTUS: “NON SI SENTIVA BENE E ABBIAMO DECISO DI RICOVERARLO. LA MIA IDEA È DI FARLO RESTARE IN OSPEDALE ALMENO TRE GIORNI PER SEGUIRLO BENE E CONSENTIRGLI DI ESEGUIRE UN CONTROLLO GENERALE”. EL DIEZ, LO SCORSO VENERDÌ, ERA ALLO STADIO DEL GIMNASIA PER LA PARTITA VINTA DAI SUOI CONTRO IL PATRONATO. ERA SEMBRATO INDEBOLITO…

Diego Maradona è stato ricoverato nella tarda serata italiana in una clinica di La Plata. L'argentino, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo.

L'allenatore, venerdì, era allo stadio per la partita della sua squadra contro il Patronato (vinta per 3-0), era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare. Il medico del Diez non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo. Ma in realtà le voci corrono veloci e pare che all’origine del ricovero ci possa essere uno stato anemico, oltre che una complessa situazione psicofisica. Alcool, paura della pandemia, problemi personali/familiari, tutto potrebbe in qualche modo aver contribuito al malore che l'ha fatto finire in clinica.

Leopoldo Luque, medico di Maradona, smentisce le voci di un possibile ictus: “Non ha avuto nessun ictus, non si sentiva bene e abbiamo deciso di ricoverarlo. La mia idea è di farlo restare in ospedale almeno tre giorni per seguirlo bene e consentirgli di eseguire un controllo generale”.

